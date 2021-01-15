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Film gibi dolandırıcılığın şüphelilerine adli kontrol

15.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Film gibi dolandırıcılığın şüphelilerine adli kontrol

Mersin’de evlendirme vaadiyle 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan sözde gelinin babası, kardeşi ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de evlendirme vaadiyle 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan sözde gelinin babası, kardeşi ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki ailenin aynı anda kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıkan dolandırıcılıkta 4 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce kavga ihbarı üzerine Akdeniz ilçesinde bir adrese giden polisler, 2 grubu da gözaltına alarak, karakola götürdü. Alınan ifadelerde, 2 grubun aynı kızı istemeye geldikleri, ’evlendirme vaadiyle’ dolandırıldıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayın kurmaca olduğunu, olayın içinde aracı, kız istenen ev sahipleri, gelin ile onun anne ve babasının olduğunu belirledi. 2 taraftan toplamda 60 bin lira alan şahısları yakalamak için çalışma yapan ekipler, baba B.A., oğlu M.A. ile eşi İ.S.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şahıslar, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, olayla ilgiyi yakalama kararı bulunan aracı E.T., gelin Y.S., anne H.S. ile para transferi işini takip eden M.S.’yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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