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Film gibi dolandırıcılık, iki ailenin aynı kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı

14.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Mersin’de evlendirme vaadiyle dolandırıcılık olayı, iki ailenin aynı anda kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı.

Mersin’de evlendirme vaadiyle dolandırıcılık olayı, iki ailenin aynı anda kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı. Verilen adresin önünde dolandırıldıklarından haberi olmayan iki aile, ’Tosun Paşa’ filmindeki gibi "bu benim gelinim olacak" diye kavga edince, gerçek gün yüzüne çıktı. Getirildikleri polis merkezinde 60 bin lira dolandırıldıklarını anlayan aileler, şahıslardan şikayetçi oldu.
İddiaya göre, E.T. adlı şahıs, Kırıkkale’de oturan V.T. ile Ankara’da oturan M.K.’den evlendirme vaadiyle toplam 60 bin lira para aldı. Her iki tarafı farklı tarihlerde Y.S. adlı genç kızın ailesi ile görüştüren ve söz kesilmesini sağlayan şüpheli, daha sonra nişan yapılması için iki aileye de aynı adres, aynı gün ve aynı saatte randevu verdi. Dolandırıldıklarından habersiz şüphelinin merkez Akdeniz ilçesinde verdiği adrese giden 2 aile, kapıda birbirleriyle karşılaştı. Adreste kimsenin olmadığını gören aileler, daha sonra aynı kızı istemeye geldiklerini öğrenince, ’Tosun Paşa’ filmindeki gibi, "bu benim gelinim olacak" diyerek kavga etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Karakolda dolandırıldıklarını anladılar
Polis merkezinde ifadeleri alınan müştekilerin dolandırıldıkları ortaya çıkarken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Müştekilerin ifadelerini doğrultusunda ilk önce kız istenen evi bulan ekipler, daha sonra olayın bir kurmaca olduğunu, olayın içinde aracı, kız istenen ev sahipleri, gelin ile onun anne ve babasının da olduğunu tespit etti. Ayrıca para transferinin yapıldığı hesabın sahibini de bulan ekipler, baba K.S., kız istenen ev sahipleri İ.S. ve M.S. ile hesabı kullanılan B.A.’yı gözaltına aldı. Aracı E.T., gelin Y.S., anne H.S. ile para transferi işini takip eden M.S.’nin de arandığı bildirildi.
Sağlık raporuna götürülen baba K.S., emniyet çıkışı suçlamaları kabul etmezken, haklarındaki iddiaların yalan olduğunu savundu.
Öte yandan, mağdur V.T. ile babasının, kuyumcudan şüphelilere altın alma anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, gelin, anne babası ile müştekiler kuyumcuya gelirken, kuyumcudan beğendikleri altınları alarak ayrılıyorlar.

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