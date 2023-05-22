Film gibi dolandırıcılık! Oyun arkadaşının tuzağına düştü, ucuz araba alayım derken....

Bilgisayar oyununda tanıştığı adama kandı, 200 bin TL dolandırıldı. İstanbul'da yaşayan Oğuzhan Usta, ucuza otomobil alacağım derken akılalmaz bir tuzağa düştü. Arkadaşının ucuz araba vaadine inanan Usta inanarak önce 30 bin TL kapora yatırdı. Ertesi gün güya aracı teslim alacaktı. Usta, aracı almak için İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Onu, sosyal medyadan tanıştığı kişi ve birkaç arkadaşı karşıladı. Usta'nın yanında bankadan çektiği 170 bin TL'si de vardı. Parayı aracın bagajına koyan Usta ve diğerleri hep birlikte notere gitti. Çete, Usta'ya tuzağı noterde kurdu. Usta her şeyden habersiz noterde arkadaşını aşağıda bekliyordu. Yanındaki şüpheli 'ruhsatı unuttum' bahanesiyle ayrıldı ve arabadaki 170 bin TL ile kayıplara karıştı. Polis şüphelileri yakaladı ama ertesi gün hepsi serbest kaldı.

"10-14 TANE SUÇ KAYDI OLURKEN NASIL SERBEST GEZİYORLAR?"

Show Haber'in haberine göre Usta yaşadıklarıyla ilgili olarak "200 bin TL param çalındı, gasp edildi. Aşağı inip noter kapısında abimle karşılaştım o bana 'yanındaki çocuk nerede' dedi. Telefonu açtım beni engellemişti. Bir oyun üzerinden tanışmıştık. Bütün gün boyunca bana 'arabamı ucuza satıyorum, yabancı almasın sen al' şeklinde mesajlar attı. Aracı satacak olan kişi, 'parayı aracaın bagajına koyalım, yolda herhangi bir yerden poşet alırız, geri yanına alırsın' dedi. 10-14 tane suç kaydı olurken nasıl serbest geziyorlar? Varım yoğum her şey gitti. Sadece adalet istiyorum" diye konuştu.