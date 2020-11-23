HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Film gibi hırsızlık! Babasının banka kasasındaki 1 milyon liralık altınını alıp kaçtı

Film gibi hırsızlık! Babasının banka kasasındaki 1 milyon liralık altınını alıp kaçtı

23.11.2020 15:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Film gibi hırsızlık! Babasının banka kasasındaki 1 milyon liralık altınını alıp kaçtı

Malatya'nın Darende ilçesinde, Alişan Ö., babası Haşim Ö.'ye ait bankadaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları alıp kaçtı.

Alişan Ö., babası Haşim Ö.'nün ilçedeki bir banka şubesine ait kiralık kasasında sakladığı yaklaşık 1 milyon liralık altını çalmak için plan yaptı. Babasının evde sakladığı banka kasasının anahtarını çalan Alişan Ö., anahtarı, aynı bankada kasası olan akrabası Osman Ö.'ye verdi. Aldığı anahtarla banka şubesine giden Osman Ö., kendi kasası yerine Haşim Ö.'nün kasasını açıp, altınları alarak Alişan Ö.'ye teslim etti. Babasının altınlarını bozduran Alişan Ö. parayı yine aynı ilçedeki başka bir banka ile önce Gaziantep'e, oradan da Kıbrıs'a havale olarak gönderdi. Durumu birkaç gün sonra fark eden baba Haşim Ö, emniyete giderek şikâyetçi oldu. Banka kasasından altınları Alişan Ö.'ye teslim eden Osman Ö. gözaltına alınırken, Kıbrıs'a kaçtığı belirlenen Alişan Ö.'ye ise ulaşılamadı.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLDU

Öte yandan yapılan araştırmada Alişan Ö.'nün anahtarı verdiği Osman Ö.'nün 2 hafta önce de banka kasasını açmaya çalıştığı, başarısız olduğu için altınları alamadığı belirlendi. Osman Ö.'nün, ikinci denemede açtığı kasanın içinde bulunan 642 gram, 256 adet Cumhuriyet altını ve 1 çeyrek altını aldığı belirlendi.

Osman Ö. ifadesinde, çaldığı tüm altınları Alişan Ö.'ye teslim ettiğini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Osman Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alişan Ö.'nün yakalanması için çalışma sürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
'Kızımı korkuttun' deyip böyle saldırdı!'Kızımı korkuttun' deyip böyle saldırdı!
2020'nin en güzel doğum günü mesajları!2020'nin en güzel doğum günü mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

İç çamaşırıyla duşta! 'Fazla seksi olur diye...'

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Kaza yaptı, 'Kızımı korkuttun' deyip sürücüye saldırdı

'Kızımı korkuttun' deyip böyle saldırdı!

Okulun kömürlüğünü onarıp ana sınıfına dönüştürdü!

Okulun kömürlüğünü onarıp ana sınıfına dönüştürdü

Şoke eden karar! Müşterilerinin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcu serbest bırakıldı

30 kilo altınla kaçan kuyumcu hakkında şoke eden karar

Genç doktoru bir yıl içerisinde bin 570 farklı numaradan taciz ve tehdit etti

Kabusu oldu! Bir yılda bin 570 farklı numaradan taciz ve tehdit

Esenyurt'ta şoke eden olay! Otomobili güpegündüz böyle kundakladı

Şoke eden olay! Otomobili güpegündüz böyle kundakladı

Yangından kurtarılan kediler kalp masajı ile hayata döndü

Yangından kurtarılan kediler kalp masajı ile hayata döndü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.