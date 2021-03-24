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  4. Film gibi kovalamaca! 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

Film gibi kovalamaca! 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

24.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da göçmen kaçakçılığından aranan otomobil, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Otomobili otoyolda bırakıp kaçan biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu, patates tarlasında saklanırken yakalandı.

Film gibi kovalamaca! 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

Adana polisi, otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndan durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.

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Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndan geçip Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkarak Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin merkez Çukurova ilçesinde lastiğini ateş ederek patlattığı otomobildeki 6 kişi, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından Esentepe Mahallesi yakınlarında aracı terk etti. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu kişiyi araca 300 metre mesafede patates tarlasında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ülkeye kaçak yollarla girip girmediklerinin belirlenmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada otomobil, detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BUNLAR YAKALANMIŞ.YAKALANAMAYAN BİNLERCE KAÇAK VAR.TÜRKİYE ŞU AN DÜNYANIN EN KORUMASIZ ÜLKESİ.GİREN ÇIKAN BELLİ DEĞİL.SONUMUZ HAYIR OLSUN DİYECEM AMA DEĞİL.
patates olmak deyiminin hayata geliş biçimi

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