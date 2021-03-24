Film gibi kovalamaca! 30 kilometre kaçtılar, patates tarlasında yakalandılar

Adana polisi, otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndan durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yoluna devam etti.

Ulubatlı Hasan Bulvarı’ndan geçip Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil, daha sonra Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkarak Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin merkez Çukurova ilçesinde lastiğini ateş ederek patlattığı otomobildeki 6 kişi, yaklaşık 30 kilometre kovalamacanın ardından Esentepe Mahallesi yakınlarında aracı terk etti. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, biri hamile kadın, 6 yabancı uyruklu kişiyi araca 300 metre mesafede patates tarlasında saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, ülkeye kaçak yollarla girip girmediklerinin belirlenmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada otomobil, detaylı aranmak üzere Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

DHA

