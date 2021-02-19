Film gibi olay! 15 dakika ömrü kalmıştı, mucize eseri hayata tutundu

Ölümden döndüğünü belirten Sadık Şen, "Evde eşim, çocuğum ve ben oturuyorduk. Bir anda odaya duman geldi. Ben yapay kalpliyim. Kalbimi çalıştıran cihazlar elimde. Kapıyı açmamla birlikte mutfaktaki duman ve ateş suratıma geldi. Ateşin etkisiyle telefon, kimlik, cüzdan, kalbimi çalıştıran makinenin şarj cihazları, hepsi içeride kaldı. Hiç birini alamadım. Kendimi dışarı attım. Alt katta oturan oğluma haber verdim. 'Cihazlarım evde kaldı. Onları al' dedim. Yapay kalpli olduğum için pillerim de bitmek üzereydi. Değiştirmem gerekiyordu. Pilleri değiştiremedim. Yangından dolayı evden cihazı da alamadım. Pillerim de yandı. Eşofman ve atletle kendimi evden dışarı zor attım" dedi.

'PİLLER BİTTİKTEN SONRA 15 DAKİKA YAŞAMA ŞANSIM VARMIŞ'

Şen, "O gün dışarıda çok kar vardı. 112 ekiplerini aramışlar. Onlar beni aldı. Yapay kalpli olduğumu ve pillerin bitmek üzere olduğunu söyledim. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Oradaki doktorlara derdimi anlattım. Kalp cihazının takıldığı Akdeniz Üniversitesi'ndeki koordinatörün ismini verdim. Onlarla iletişime geçtiler. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Devletimizden Allah razı olsun. O günkü hava şartları da çok uygun değildi. Yollarda aşırı kar ve tipi vardı. Son anda yetiştik. Hastaneye gitmemle pillerin bitmesi bir oldu. Bu piller bittikten sonra 15 dakika yaşama şansım varmış. Çok enteresan bir an yaşadık. Her şeyimiz alt üst oldu. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Canımı zor kurtardım. Paralarım yandı. Her şeyim yandı. Evim kullanılamaz halde. Devletimizden ricamız, evimizin yapılması konusunda bize yardımcı olmaları. Bize maddi ve manevi yardım edilmesi. Komşumun evinde ne kadar kalabilirim. Üç günden beri komşumun evindeyim. En azından başımızı sokacak bir evimiz olursa hayatımızı normal bir şekilde devam ettirebiliriz. Devletimize olan güvenimiz sonsuz" diye konuştu.