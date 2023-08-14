Film gibi olay! Antalya dışına hiç çıkmayan çiftçiye İstanbul'dan 34 tane trafik cezası geldi...

Çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı'ya, yolunu dahi bilmediği İstanbul'dan trafik cezaları gelmeye devam ediyor...

"SON 6 AYDIR HİÇBİR YERE GİTMEDİM"

Şallı İstanbul'a hiç gitmediğini belirterek, "Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor." dedi.

48 yaşındaki Şallı, tarafına önceden 23 trafik cezasının geldiğini ve bu sefer de 11 farklı trafik cezasının eklendiğini ifade etti.

07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka araca sahip olan Şallı, gelen cezalar karşısında şaşkın olduğunu dile getirdi.

CEZA ÜSTÜNE CEZA...

Şallı’ya ait son 7 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrupa Otoyolu güzergâhından 15 Nisan 2022 ve 11 Nisan 2023 tarihleri arasından gelirken, geri kalan 4 ceza ise 11 Mayıs-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Samandıra ve Çamlıca gişelerinden geldi.

Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Çamlık ve İstoç noktalarında yazıldığı görüldü.

Cezalara anlam veremeyen Hüseyin Şallı, "Ben İstanbul’un yolunu bilmem. Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor. Karar verdim plakayı değiştirteceğim. Şahin model otomobil İstanbul’a gitse gidemez. Ben arabamla sadece arazilerime gidiyorum." dedi.



