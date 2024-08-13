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Film gibi olay: Gerçek savcıları bile kandıran 'sahte savcı' böyle yakalandı! Gerçekler bir bir ortaya çıktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
13.08.2024 13:04
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İstanbul'da yaşanan sahte savcı oyununa gerçek savcılar bile inandı. Şaban Durmuş isimli şahıs, kendisiyle aynı isimde bir savcı olduğunu tespit etti ve sahte savcı kimliğiyle yıllarca savcı gibi yaşadı. Çevresindeki herkesi kandıran sahte savcının yıllar süren oyununu üvey kızı bozdu. Film senaryosunu aratmayan dolandırıcılık hikayesi duyanları şaşkına çevirdi.

Film gibi olay: Gerçek savcıları bile kandıran 'sahte savcı' böyle yakalandı! Gerçekler bir bir ortaya çıktı

İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay yaşandı. Kendini savcı olarak tanıtarak evlenen Şaban Durmuş yıllarca çevresindeki herkesi kandırdı. Gerçeği ise dedektif gibi iz süren üvey kızı ortaya çıkardı. Sahte savcı olarak dolaşan Durmuş, gerçek savcıların ve hakimlerin adını kullanarak güven kazandı. ahte savcı, bir dosyayı çözmek için 400 bin TL rüşvet alıp işi yapamayınca yakalandı. Ardından gerçekler bir bir ortaya çıktı. Ailesi de ortaya çıkan gerçekle şaşkına döndü. Üstelik bununla da kalmayıp sahte savcının kandırdığı başka mağdurlar da ortaya çıktı. Sahte savcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE SAVCI YILLARCA KANDIRDI

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Ekol TV'de yer alan habere göre, 57 yaşındaki Şaban Durmuş yıllar önce adını ve soyadını değiştirdi kendisine yeni bir kimlik yarattı. O yarattığı kimliğin gerçekte görevli bir Cumhuriyet Savcısı olduğunu fark etti. Bunu fırsat bilen Durmuş, hazırladığı sahte kimlik kartıyla birlikte etrafına kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Bununla da yetinmedi Cumhuriyet Savcısı kullanıcı adıyla kendisine bir de sosyal medya hesabı açtı. Her sabah işe gidiyorum diyerek evden çıktı mesai bitimine o eve geri döndü. 'İfade alıyorum, soruşturmalar yapıyorum ve raporlar düzenliyorum' diyerek Adliye'de çalışıyor izlenimi yarattı.

ÜVEY KIZI DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Durmuş'un eşi 50 yaşındaki Ayşe hanımın kızı 30 yaşındaki Sevil, üvey babasının Cumhuriyet Savcısı olduğundan şüphelendi. HSK'yı aradı, adliyeye gitti makam odası aradı. Gerçek savcıya ulaştı. O savcının üvey babası olmadığını ise kısa sürede fark etti.

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Sahte savcı Şaban Durmuş'un eşi Ayşe hanım, "Rozeti ve kimliği vardı. Bütün gün emir yağdırıyordu. Arayan 'Sayın savcım' diye arıyordu. Kendi makamının odasından resmini Instagram'a atıyordu. Gerçek savcılar bile onun savcı olduğuna inanıyordu. Beylikdüzü Müftülüğü'nde nikah yaptık. Orada bile 'Ben savcıyım' dedi. Müftü de ceketini ilikleyip 'Sayın savcım' dedi. Bizden de birkaç tane dava aldı. Oradan açık verdi. Bir iş için 400 bin lira kadar para aldı. İşi yapmadı. Evlendiğimizde sabah işe giderdi, akşam işten gelirdi. Korumaları vardı ve polisler getirip götürürdü. Gerçekler ortaya çıkınca içinden farklı bir canavar çıktı. Bir sürü mağdur insan ortaya çıktı. Sadece beni değil herkesi kandırmış." ifadelerine yer verdi.

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Sahte savcının yengesi, "'Savcı kimliğim var bana kimse dokunamaz' diye tehdit ediyordu." diye anlatırken üvey kız Sevil B. ise, "Gerçek savcıya ulaştım ve görüştüm. Daha sonra anneme söyledim." dedi.

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Savcı Yargıç mahkeme dava
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