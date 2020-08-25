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  4. Film gibi olay! Öldüğü zannedilen kadın cenazede gözlerini açtı

Film gibi olay! Öldüğü zannedilen kadın cenazede gözlerini açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 15:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Detroit kentinde 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, tıbbi müdahaleye yanıt vermediği için öldüğü düşünülerek cenaze evine götürüldü. Tahnit işlemleri yapılmak üzereyken genç kadının yaşadığı anlaşıldı.

Film gibi olay! Öldüğü zannedilen kadın cenazede gözlerini açtı

Guardian'ın haberine göre, aile avukatı Geoffrey Fieger, cenaze işlemlerine hazırlanan bedenin Timesha Beauchamp'a ait olduğunu belirleyerek, "Açık konuşmak gerekirse, vücudundan kanı tahliye etmek üzerelerdi" diye konuştu.

Michigan eyaleti bünyesindeki Southfield itfaiyesi, açıklaması güç olaylar zincirinin, tıbbi yardım ekibinin 20 yaşındaki kadını evde tepkisiz bulmasıyla başladığını açıkladı.

Açıklamaya göre, sağlık görevlileri 30 dakika boyunca kadını yaşama döndürmeye çabaladı ancak yanıt alamayınca doktora başvurdu. Doktor, "olay yerindeki sağlık ekibinin sağladığı tıbbi bilgiye göre hastanın yaşamını yitirdiğini" söyledi.

Oakland muayene ekipleri, kadının bedeninin otopsi yapılmadan aileye teslim edilebileceğine karar vermişti ki, herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Cenaze evinde kadının bir saatten fazla süredir hayatta olduğu ortaya çıktı.

Cenaze evi yetkilileri, kadının soluk aldığını tespit ederek acil servisi aradı. Avukat Fieger, olay anını şu sözlerle anlattı: "Tam da cenaze işlemleri yapılmak üzereydi. Cenaze evi görevlileri kadının bedeninin bulunduğu ceset torbasının fermuarını açtığında Timesha'nın gözlerinin açık olduğunu gördü."

Detroit Tıp Merkezi'nin sözcüsü Brian Taylor, olayın yaşandığı gece Beauchamp'ın durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Beauchamp'ın annesi Erica Lattimore ise "İçim parçalanıyor. Çocuğum hayatta olmasına rağmen öldüğünü bildirdiler." dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Southfield itfaiyesi, itfaiye ve polis departmanlarının prosedürlere uygun davrandığını savundu.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE

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