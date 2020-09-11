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Film gibi olay! Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

Antalya'da bir market sahibi, kendisi içerdeyken hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan 2 kişiyi, silahını çekip yakaladı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Film gibi olay! Silahını çekip, iş yerini soymaya gelenleri yakaladı

Olay, ağustos ayında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü ürünler sattığı marketinde kalan iş yeri
sahibi, saat 07.00 sıralarında 2 kişinin içeri girmeye çalıştığını fark etti.

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Elinde tabancasıyla yattığı standın arkasından çıkan iş yeri sahibi, dizleri üzerinde ilerleyerek kapıyı açtı.

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İş yerinin önüne çıktıktan sonra yan tarafa geçip, kameranın açısından çıkan iş yeri sahibi, yan kapıdan hırsızlık amacıyla dükkanına giren 2 kişiyi yakaladı.

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Yaklaşık iki dakika süren olay, kameralara yansıdı. İş yeri sahibi, hırsızlık şüphelilerini çağırdığı polise teslim etti.

DHA

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