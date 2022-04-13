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  4. Film gibi operasyonda şaşkına çeviren detay! Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı

Film gibi operasyonda şaşkına çeviren detay! Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı

13.04.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki film gibi uyuşturucu operasyonunun altından çıkan gerçekler şaşkına çevirdi. Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen kargoda 111 kilo kokain tespit edildi. Ekipler, paketin nereye gittiğini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan takip sonucu İstanbul'da bir lüks plazadaki adrese teslim edilen kargonun alıcısı ise holding patronu çıktı...

Film gibi operasyonda şaşkına çeviren detay! Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı

Kolombiya'dan İstanbul'a gönderilen bir kargoda uyuşturucu tespit edilince ekipler harekete geçti. Kozmetin ürün adı altında gönderilen paketin teslim edileceği adresin belirlenmesi için film gibi operasyon düzenlendi. Takip sonucu lüks bir plazaya teslim edilen kargonun alıcısı ise, aynı zamanda Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı da olan holding patronu çıktı...

Sabah'ta yer alan habere göre, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu 6 şirket sahibinin, firmaları üzerinden yurt dışından uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.

Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde Süleyman Y. yazılı kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirildi.

Havalimanında 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde 62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edildi. Yapılan tespit üzerine durum Türk makamlarıyla paylaşıldı.

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ADRESLER MERCEK ALTINA ALINDI

İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde, söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına aldı.

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FİLM GİBİ OPERASYON: UYUŞTURUCU VE KURYE DEĞİŞTİRİLDİ

Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirdi. Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürdü. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eş zamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına aldı.

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İŞ ADAMI DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişiği olduğu belirlenen holding patronu Ali Osman Akat ile birlikte Ali K., Mustafa G., Sarra C., Süleyman Y. ve Tevfik Akan A., 13 Aralık'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İş adamı Akat, kozmetik ürünlerinin ihracatını yaptığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Şüphelilerden Ali Osman Akat, Süleyman Y. ve Tevfik A., 17 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul
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