Film gibi operasyonla yakalanan sahte savcı ve polis tutuklandı

Kocaeli’de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahyakaptan mevkisinde devriye atan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir AVM’nin açık otoparkında F.K. (69) adlı kadını elindeki poşetle olduğu yerde dolaşarak telefonla konuştuğunu fark ederek takibe aldı. Kadının dolandırıcıların tuzağına düştüğünü fark eden ekipler, çevrede pusu kurarak beklemeye başladı. Yaşlı kadının telefonla konuşarak bir ağacın dibine bıraktığı poşeti gören ekipler, kadının ayrılmasının ardından poşeti almaya gelen sahte polisi kıskıvrak yakaladı. Şahsı yakalayan polis ekipleri, poşetin içinde 60 bin TL olduğunu tespit etti. Polislere suçunu itiraf eden İ.H.G.(19) adlı sahte polis, olayı Başiskele’de bir demir çelik üretimi yapan fabrikada birlikte çalıştığı M.A. ile yaptığını itiraf etti. Şahsın ifadesi doğrultusunda fabrikaya baskın düzenleyen ekipler, savcı rolünde olduğu belirlenen M.A.’yı (25) gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahısların, Şanlıurfa’dan dolandırıcılık yapma amacıyla Kocaeli’ne geldikleri, kamufle olmak için Başiskele’de bir fabrikada çalışmaya başladıkları belirlendi. Şahısların yaşlı kadını telefonla arayarak terör örgütü ile bağlantısının olduğunu ve bankadaki tüm parasını güvenlik amacıyla çekmesi gerektiğini söyledikleri daha sonra da belirledikleri alana para dolu poşeti bırakmasını istedikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan sahte savcı M.A.’nın farklı suçlardan kaydı olduğu ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Polis ekiplerince dolandırıcıların elinden son anda alınan paralar sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 şahıs ise işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 2 şahısın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.



