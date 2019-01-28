Film gibi rüşvet operasyonu; 4'ü vergi müfettişi 1'i mali müşavir 6 gözaltı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da kontrole gittikleri reklam şirketinde buldukları eksikler karşılığında ceza kesmemek karşılığında 250 bin lira rüşvet istedikleri iddia edilen 4 vergi müfettişi ile onlara yardım eden biri mali müşavir kadın toplam 6 kişi film gibi operasyonla gözaltına alındı. Polisin 2 aylık çalışması sonucu bir kafeteryada vale, garson ve müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de bulunan bir reklam şirketine giden vergi müfettişleri yaptıkları incelemede muhasebe kayıtlarında bir defterin eksik olduğunu görerek tutanak tuttu. Polis kayıtlarına göre bir süre sonra işyeri sahibine ulaşan N.T. adlı kişi vergi müfettişlerini tanıdığını aracılık yaparak büyük bir cezadan kurtarabileceğini söyledi. N.T. bir kaç gün sonra tekrar arayarak 250 bin lira karşılığında sorunun çözüleceğini iş yeri sahibi Y.E.'ye bildirdi.

İŞYERİ SAHİBİ RÜŞVETÇİLERİ ŞİKAYET ETTİ

İş yeri sahibi Y.E., Maliye Bakanlığına başvurarak kendisinden rüşvet istendiğin bildirdi. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, durumdan savcılıkta haberdar edildi. Savcılık talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.