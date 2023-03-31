Film gibi senaryo! Almanya'dan Balıkesir'e yerleşti, planını devreye soktu: Sülale boyu dolandırıcılık, vurgun yaptıkları parayla...

Böylesine filmlerde bile denk gelmediniz. Almanya'da yaşayan Hakan Karlıdağ, Balıkesir Akçay'a taşındı. Eşi, annesi, kayınvalidesi, kayınpederi, bacanağı ve dayısı ile yani tüm sülaleyle dolandırıcılık çetesi kurdu. 20 milyonluk vurgun yapan aile, soluğu gazinoda eğlencede aldı.

HEPSİ İLE TEK TEK İRTİBATA GEÇTİ

Şeytani dolandırıcılık planının mimarı Hakan Karlıdağ, uzun yıllar bir ekonomi dergisinin çağrı merkezinde çalıştı. Oradaki tecrübesiyle, tele-dolandırıcılık yöntemiyle pek çok insanı kolay bir şekilde kandırabileceğini fark etti. Tüm ailesini topladı, Almanya'dan Balıkesir'e taşındı. Çalıştığı şirketin telefon rehberini de çalmıştı. Taşınır taşınmaz çarkı döndürmeye başladı. Hedefine daha önce telefon dolandırıcılarının mağduru olan ünlüleri, borsacıları, ekonomistleri ve yatırımcıları koydu. İyi derecede Almanca, İngilizce, Fransız ve Arapça bilen Karlıdağ hepsi ile tek tek irtibata geçti.

400 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Show Haber'in haberine göre kendisini kimi zaman Almanya Merkez Bankası'nda yönetici olarak tanıttı, kimi zaman Maliye Bakanlığı'nda müfettiş, kimi zaman da mali polis ya da avukat... Kişileri telefon dolandırıcılarına karşı koruyacağına ikna etti. 'Paranız güvende olsun istiyorsanız bana gönderin' dedi. Almanya, Avusturya, Kanada, Çekya, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan 400 kişi bu yalana inandı. Karlıdağ'ın başında olduğu aile çetesine yaklaşık 1 milyon euro yani 20 milyon 770 bin TL para gönderildi. Çete elde ettikleri parayı gazinolarda dansözlü eğlencede yedi. Görüntülerin paylaşılması sonrasında ekipler harekete geçti. Tam 116 kişi gözaltına alındı ardından Karlıdağ ve sülalesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.





