Film gibi soygunun perde arkası

Spiralle kırdılar

Saatler 02.30’u gösterdiğinde kasayı açmak için denemedik yol bırakmayan ikili, en sonunda gürültü çıkaracağını bile bile spiral kullanarak kasayı açtı. Kasada bulunan 160 bin Euro ve yaklaşık 15 bin lirayı sırt çantalarına koyarak girdikleri gibi binadan çıkmak isteyen soyguncular, yangın merdiveninin yanındaki direğe atlayarak aşağı indi. Tüm bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansırken, ilk atlayan Y.B.’nin merdiven korkulukların bir süre asılı kalarak sallanması ve yere ineceği sırada ayağını burkması görüntülere yansıdı.

Bisikletle kaçtılar

Görüntülerden tek tip elbise giydikleri ve kar maskesi kullandıkları görülen A.C. ve Y.B., AVM’nin bir kaç yüz metre ötesine park ettikleri bisikletlere binerek Şükrüpaşa Semti üzerinden tüm stabilize yolları kullandı ve otogara kadar geldiler. Buradan yine kiraladıkları araçla Erzincan’a ardından buradaki araçlarıyla İstanbul’a giden soyguncular izlerini kaybettirdiklerini düşündüler.

3 Bin 500 saatlik görüntü izlediler

Sabah saatlerinde soygunu fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine AVM’ye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Masası ekipleri, ilk incelemelerinin ardından çevredeki tüm MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarını izlemeye başladılar. Konuyu yakından takip eden Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın talimatıyla 3 bin 500 saatlik görüntüyü saniye saniye izleyen dedektifler, A.C. ve Y.B.’nin bisikletle kaçış güzergahlarını tek tek belirlediler.