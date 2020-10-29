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Film gibi uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

Mersin polisi, seyir halindeyken durdurduğu bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 55 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Mersin polisi, seyir halindeyken durdurduğu bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 55 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir şahsın doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucuyu kente getirdiğini, burada satışa sunmaya hazırlandığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin her faaliyetini takibe alan ekipler, şahsı merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde hafif ticari araçla seyir halindeyken durdurarak, gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpeğiyle birlikte araçta yapılan aramada, çuvallar içine gizlenmiş 16 parça halinde 55 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.O.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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