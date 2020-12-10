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  4. Film için 12 kilo veren George Clooney hastaneye kaldırıldı! İşte hastalığı

Film için 12 kilo veren George Clooney hastaneye kaldırıldı! İşte hastalığı

10.12.2020 09:18 | Son Güncelleme:
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Film için 12 kilo veren George Clooney hastaneye kaldırıldı! İşte hastalığı

Hollywood yıldızı George Clooney'den son dakika haberi geldi! Ünlü oyuncu yeni filmi için 12 kilo verince hastanelik oldu. Amerikalı aktöre pankreas yangısı teşhisi koyuldu.

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, hastaneye kaldırıldı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 59 yaşındaki oyuncu, küresel bir felaket sonrası hayatta kalan bir astronotu canlandıracağı The Midnight Sky adlı filmdeki rolü için yaklaşık 12 kilo vermişti.

ÇEKİMLERE 4 GÜN VARDI

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Aynı zamanda yönetmenliğini üstleneceği filmin çekimlere dört gün kala Clooney, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. George Clooney'e pankreas yangısı teşhisi koyuldu. Usta aktör hayati tehlike arz edebilecek hastalıktan kurtulmak için bir süre tedaviye alındı.

"KENDİME DİKKAT ETMİYORDUM"

Gazeteye verdiği demeçte Clooney, "Sanıyorum çok hızlı kilo vermek için çok çalışıyordum ve muhtemelen kendime dikkat etmiyordum" dedi.

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