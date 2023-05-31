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  4. Film izleme bahanesiyle çağırmış! Yeğenine cinsel istismarda bulunan dayı hakkında mahkemeden dikkat çeken karar... Oğlunun mahkemede söyledikleri mide bulandırdı

Film izleme bahanesiyle çağırmış! Yeğenine cinsel istismarda bulunan dayı hakkında mahkemeden dikkat çeken karar... Oğlunun mahkemede söyledikleri mide bulandırdı

31.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 13 yaşındaki yeğeni Ö. Ç. ile aynı apartmanda oturan İ. A. (47), yeğenini film izleme bahanesiyle defalarca cinsel istismara maruz bıraktı. Bununla da yetinmeyen dayı İ. A., küçük çocuğu 'Başkasına anlatırsan annene zarar veririm' şeklinde tehdit etti. Bu iğrenç iddiaların geçtiği olay sonrası İ. A.'nın 24 yaşındaki oğlu mahkemede verdiği ifadede babasının kendilerine de cinsel içerikli filmler seyrettirdiğini söyledi. İ. A. hakkında istenen ceza belli oldu.

Film izleme bahanesiyle çağırmış! Yeğenine cinsel istismarda bulunan dayı hakkında mahkemeden dikkat çeken karar... Oğlunun mahkemede söyledikleri mide bulandırdı

Yeğenini film izleme bahanesiyle taciz eden dayı İ. A., iddiaya göre yaptıklarını anlatırsa Ö. Ç.'yi annesine zarar vermekle de tehdit etti. İ. A.'nın oğlunun babasıyla ilgili anlattıkları mide bulandırırken mahkeme İ. A.'ya iyi hal indirimiyle 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp tutuklanmasına karar verdi.

"FİLM İZLEME" BAHANESİYLE ÇAĞIRMIŞ

İzmir'de yaşayan Ö.Ç., iddiaya göre, 2021 yılı içinde, aynı apartmanda oturduğu dayısı İ.A. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradı. Bu durumu çocuğundan öğrenen anne, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu olayla ilgili hazırlanan iddianamede; İ.A'nın, aynı apartmanda farklı dairelerde oturdukları yeğeni olan Ö.Ç.'yi film izleme bahanesiyle istismar ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra şüphelinin, mağdur çocuğa cinsel içerikli filmler izlettiği de iddianamede yer aldı. Okullar kapandıktan sonra İ.A.'nın, istismara devam ettiği de vurgulandı. İ.A.'nın Ö.Ç.'yi istismarı anlatması durumunda annesini öldürmekle tehdit ettiği de iddianamede yer buldu.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ: BANA İFTİRA ATIYOR

Ö.Ç. hakkında hazırlanan adli görüşme ve psikiyatri raporuna göre verdiği ifadenin tutarlı olduğu da belirtildi. Toplanan deliller ışığında savcı, sanık İ.A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Tehdit' suçlarından ceza talep etti. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de davaya dahil oldu. Burada yargılanmaya başlayan sanık, üzerine atılı suçlamaları reddetti ve Ö.Ç.'nin annesinin kendisine iftira attığını savundu.

KENDİ ÇOCUĞUNA DA İZLETMİŞ

Tanık olarak dinlenen İ.A.'nın 24 yaşındaki oğlu da babasının kendilerine de cinsel içerikli filmler seyrettirdiğini söyledi. Duruşma arasında, babası hakkındaki ifadeyi mağdur çocuğun annesinin baskısı altında verdiğini ileri sürdü ancak mahkeme tarafından bu beyanlarına itibar edilmedi. Sanığın yargılanmasına, 22 Mayıs'ta devam edildi. Duruşmaya sanık İ.A. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık İ.A.'nın yeğeni olan, 12 yaşından küçük mağdura karşı zincirleme şekilde cinsel istismar ve tehdit suçunu işlediğini belirterek cezalandırılması talebinde bulundu.

MAHKEME İNDİRİM UYGULADI

Son sözü sorulan sanık İ.A., suçsuz olduğunu savunup beraatini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından karar açıklandı. Sanığın 12 yaşından küçük mağdura yönelik cinsel istismar suçunun sabit olduğuna kanaat getiren heyet, İ.A.'yı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık İ.A.'nın mağdur Ö.Ç.'nin dayısı olması sebebiyle ceza önce 15 yıl hapse, zincirleme olarak işlenmesi sebebiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çevrildi. Sanık hakkında takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulayan heyet, sanığı 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık İ.A.'ya tehdit suçundan da 5 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz

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