Film keyfini gittiğiniz her yere taşıyabileceğiniz mini projeksiyon modelleri

Film ve dizi izlemek çağın en büyük eğlencesi haline geldi. Her boşluğunda bir şeyler izleyenler genellikle telefonunun ya da tabletinin küçük ekranıyla yetinmek zorunda kalıyor. Fakat teknoloji harikası mini projeksiyon cihazları ile buna mecbur kalmaya gerek yok. Aklınıza gelebilecek her ortamda devasa ekranda seyir keyfine ulaşmak ve dilediğiniz tüm medya içeriklerini kolayca yansıtmak için birebir olan mini projeksiyonlar tam size göre.

Yalnızca dizi ve film izlemek için değil, her amaçla kullanabileceğiniz modeller aynı zamanda evinizde televizyon yerine geçebilecek kompakt bir alternatif. Uydu cihazı ve televizyon gibi aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak; evde, ofiste, bahçede, piknikte, plajda, kampta ya da aklınıza gelebilecek her yerde kullanabileceğiniz mini projeksiyon önerilerini sizler için bir araya topladık. Listedeki linklere tıklayarak modellerin özelliklerini inceleyebilir ve mini projeksiyon fiyatlarını da öğrenebilirsiniz. İşte bağımlısı olacağınız ve her yere taşıyabileceğiniz mini projeksiyon tavsiyeleri...

Bu projeksiyon cihazı o kadar küçük ki oyuncak sanılabilir!

Herkesin kendi medyasını yaratabildiği bugünlerde videolar artık en güçlü ve popüler içerikler. Siz de en güncel medya içeriklerini takip ediyorsanız Aiptek Global i70 Mobile Cinema Taşınabilir Led Projeksiyon Cihazı evinizde mutlaka olması gereken bir ürün. Ürün uzun süre boyunc kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Üstelik cihazı bataryası azaldığında cep telefonunuzdan bile şarj edebilirsiniz! Bu projeksiyon o kadar küçük ki, onu oyuncak ya da maket zannetmeniz işten değil.

Aiptek Global i70 Mobile Cinema Taşınabilir Led Projeksiyon Cihazını eğlenceli aktivitelerde kullanabileceğiniz gibi ofisteki sunum gibi işlerde de ondan yararlanabilirsiniz. Çok önemli bir sunumunuz varsa ve toplantı odasında teknolojik altyapı yoksa bu projeksiyon cihazı yardıma hazır!

Detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

BenQ GV1 200 Lümen gelecekten mi geldi? İnanın biz de bilmiyoruz!

Yaşadığımız çağda internet hızı her şeyden önemli, bunu inkar edemezsiniz! BenQ GV1 200 Lümen de rakiplerini geride bırakmak için özel olarak 5G hücresel veri ağına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Sağlam altyapısıyla karşınıza çıkan model şık dizaynıyla da fark yaratıyor. Film, dizi, oyun, müzik gibi tüm keyifli aktiviteleri yapabileceğiniz model piyasadaki diğer projeksiyon aletlerinden farklı olarak dikey bir tasarımda.

Avuç içinize rahatça sığacak bir kutucuğu andıran modelin gövdesinin büyük kısmı hoparlör olarak dizayn edilmiş. Yani ürünün ufaklığına aldanıp ses kalitesinden endişe etmenize gerek yok! Üstelik bu hoparlör 5 Watt'a kadar çıkış gücüne sahip. Projeksiyonun üst kısmındaki lens, oynar başlıklı yapısı ile son derece fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Orta sehpanızın bir parçası haline gelebilecek ürünü dış mekan etkinliklerinizde de kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz.

Bluetooth, Wi-Fi ve USB özellikleri bulunan projeksiyonun detaylarına yakından göz atmak için buraya tıklayın!

Kablo sevmeyenler için harika bir öneri: Viewsonic M1+ Led Projeksiyon Cihazı

Mükemmel kalitede batarya sistemine sahip model hafifliğiyle de göz dolduruyor. 1 kilogramdan daha az ağırlığa sahip olan mini projeksiyonu çantanıza atıp her yere götürebilirsiniz. Bluetooth özellikli cihaza telefonunuzdaki tüm içerikleri tek tıkla yansıtabilirsiniz. Standı da ürün kadar kaliteli ve kullanışlı olan Viewsonic M1+ Projeksiyon Cihazı'nı istediğiniz seviyeye göre ayarlayın. Modelin en büyük avantajlarından bir tanesi de piyasadaki rakiplerinden farklı olarak uzaktan kumandaya sahip olması.

Cihazı kumandasıyla zahmetsizce kullanabilir, ekran genişliğini dilediğiniz gibi ayarlayabilir, yansıtmak istediğiniz yüzeyin boyutuna uydurabilirsiniz. 45 Watt çıkış gücüne sahip cihazdan son ses müzik deneyimini yaşamak ise benzersiz bir zevk!

Gezilerinizde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kompakt modeli satın almak için buraya tıklayın!

HD görüntü kalitesi olmadan yapamam diyenler dikkatli okusun!

İzlediğiniz her şeyde 1080p çözünürlükten aşağısı kurtarmıyorsa bu mini projeksiyon aleti sizi heyecanlandıracak! Philips NeoPix Ultra Mini Full HD Projeksiyon Cihazı, film ve dizileri yüksek kalitede izleme imkanı sunuyor. Renklerin en canlı tonlarını görebileceğiniz model stereo hoparlörleriyle de fark yaratıyor. Tek bir şarj ile uzun süre kullanabileceğiniz ultra mini projeksiyonu şarj etmeye o kadar nadir ihtiyaç duyacaksınız ki, ürünün şarj cihazının yerini unutabilirsiniz... Çeşitli markaların işletim sistemi ile uyumlu yazılımı sayesinde dilediğiniz cihazı projeksiyona hızlıca bağlayabilirsiniz. Ultra mini model aynı zamanda taşınabilir bir projeksiyon cihazı.

Arkadaşlarınızla planladığınız dış mekan etkinliklerinin gözdesi olacak teknoloji harikası Philips NeoPix Ultra Mini Full HD Projeksiyon Cihazı'na sahip olmak için buraya tıklayın!

Bu projeksiyon cihazından daha portatifini görmediğinize eminiz!

Ceplerinizi boşaltın çünkü orası artık Viewsonic M1 Mini Plus VS18107 projeksiyon cihazına ait! Tam 300 gram ağırlığa sahip model kelimenin tam anlamıyla avucunuz kadar. Hem de bu kadar ufak olmasına rağmen cihazın hoparlör sistemi, kaliteli ses denince şöhreti dillere destan olan JBL markasının imzası taşıyor.

20 Watt çıkış gücüyle karşınıza çıkan model tüm akıllı cihazlar ile uyum sağlayabiliyor. Sinemanızı istediğiniz yere zahmetsizce götürebileceğiniz LED projeksiyon; HDMI ve USB girişine sahip. Üç farklı renk seçeneği bulunan mini projeksiyon retro tasarımıyla da kalbinizi çalacak. Kaliteli ses sitemi, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi, ergonomi ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz teknoloji harikası modeli incelemek için buraya tıklayın.

Gerçek konser ortamını aratmayacak bir ses kalitesi, abartmıyoruz!

Sinema ortamı iyi hoş da ben çılgın gibi müzik dinlemek istiyorum, diyenler sıkı durun! Anker Nebula Mars II Pro Akıllı Taşınabilir Wi-Fi Kablosuz Projeksiyon Cihazı TV Box Hoparlör'ün ses kalitesine inanamayacaksınız. Cihazın 10 Watt güce sahip çift hoparlör sistemiyle yeri göğü inletin! En popüler klipleri ve konser videolarını izlemekten keyif alacağınız bu model, HD görüntü kalitesiyle de gözlerden kalp çıkarıyor. Hem USB hem de HDMI girişli projeksiyon Android işletim sistemine sahip, bu yüzden de kendi başına bir akış cihazı olarak kullanılabiliyor. Üstelik tutma sapı bulunan ürünü çanta gibi taşıyabilirsiniz.

Yatay ve dikey olarak yansıtma yapmanıza imkan tanıyan ürünü incelemek için tıklayın.

Evet sizden akıllı olmasın ama projeksiyonun da akıllısı var!

Bir mini projeksiyon aleti ile hem depolama yapabileceğinizi hem de dilediğiniz her şeyi yansıtabileceğinizi söylesek herhalde inanmazsınız. Sizden akıllı olmasın ama Xiaomi Mijia 2 Pro Projeksiyon Cihazı, akıllı bir ürün olduğu için hepsini bir arada yapabiliyor. Üstelik bu ufak dostumuzun özellikleri saymakla da bitmiyor! Aynı zamanda bir akış cihazı olan model Android işletim sistemine sahip. HDR videoları da destekleyen ve ses efektlerini tüm derinlikleriyle duymanıza imkan tanıyan projeksiyon; dizi ve filmlerde keyfinize keyif katacak. Mini projeksiyona Bluetooth destekli tüm cihazlarınızı rahatlıkla bağlayıp dilediğiniz her yerde galerinizdekileri yansıtabilirsiniz.

Xiaomi Mijia 2 Pro Projeksiyon Cihazını incelemek için buraya tıklayın.

Dikkat, bu ürün (sadece) bir powerbank değildir!

Powerbank boyutundaki Pico Projector; hem mini projeksiyon cihazı hem de gerçekten powerbank özelliğine sahip bir model. Yani bu cihaz çantanızda taşımaya alışık olduğunuz powerbank özelliği ile dilediğiniz her yerde video yansıtma imkanını bir arada sunan harika bir şey! Üstelik ufacık gövdesine rağmen ürünün üzerinde Jak, HDMI ve USB girişlerinin hepsi bulunuyor.

Tüm dijital platformları açabileceğiniz mini projeksiyon 1080p çözünürlüğe sahip. Modelin en güzel özelliklerinden biri de Playstation ile uyumlu olması! En sevdiğiniz oyunları devasa ekran ile oynayabilmenize imkan tanıyan mini projeksiyon cihazı, zevkinize zevk katacak.

Hafifliği ile çantanızda olduğunu bile unutacağınız portatif modeli satın almak için buraya tıklayın!

Hem kaliteli hem de dekoratif bir model arıyorsanız: LG PH30N Kopmakt Led Projektör

Mini projeksiyonda kalite önemli ancak ben aynı zamanda mekanın dekorasyonuna uydurabileceğim bir model bakıyorum, diyorsanız şimdiki ürün tam size göre. LG PH30N Kompakt LED Projektör minimal ve şık dizayna sahip üstün kaliteli bir cihaz. Tek elinizde dahi tutabileceğiniz kadar küçük mini projeksiyon cihazını beraberinizde her yere götürebilirsiniz. Modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de sadece mini projeksiyon perdesine değil, her yüzeyde yansıtabilme imkanı sunması.

48 Watt çıkış gücü ve HD görüntü kalitesi ile karşınıza çıkan model sayesinde benzersiz seyir zevkini avuçlarınızda taşıyın. Kablosuz projeksiyon deneyimini doruklarına kadar yaşayabileceğiniz modelden film, dizi, maç, belgesel gibi içerikleri izleyebileceğiniz gibi oyun konsolu da bağlayabilirsiniz. Tasarım harikası olan mini projeksiyon yorumlarını ve ürün özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.

O bir çanta mı, bir projeksiyon mu? Hayır o Fesjoy YG230 Mini Taşınabilir Projektör!

İlk bakışta şık bir çantayı andıran Fesjoy YG230 Mini Taşınabilir Projektör şahane bir model. Kullanışlı ve kaliteli bir ürün olan mini projeksiyon her yerde sinema atmosferi yaratacak bir potansiyele sahip. Uzaktan kumandasıyla rahatça kontrol edebileceğiniz ürün, 1080p'ye kadar çıkan görüntü kalitesiyle fark yaratıyor. Mini projeksiyonun en önemli özelliği ise doğa dostu olması. Enerji tasarrufu sağlayan ve sera gazı emisyonuna olumlu katkıda bulunan cihaz sayesinde çevre dostu bir teknoloji kullanabilir ve sinema ortamınızı doğaya zarar vermeden yaratabilirsiniz.

LED ışıklı projeksiyon, renkleri daha canlı ve derinlikli gösterdiğinden seyrettiğiniz içeriklerden maksimum verim almanızı sağlar. Lens odaklanmasını manuel olarak dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Şık ve kompakt Fesjoy YG230 Mini Taşınabilir Projektör'ü detaylı incelemek için hemen tıklayın!

Kesintisiz sinema deneyimini evde, parkta, kampta hatta plajda yaşamak artık zor değil!

Sırada, uzun süre boyunca ara vermeden dizi ve film izlemek isteyenler için harika bir ürün önerimiz var. Uonlytech LED Mini Projektör, özel olarak tasarlanmış havalandırma sistemi sayesinde kesintisiz çalışabiliyor! Projeksiyonun ısınmasına imkan tanımayan sistem aynı zamanda cihazın sağlam kalmasına da imkan tanıyor. Düşük güç tüketimine sahip ürün 30 bin saate kadar şarj etmeden çalışabilir. Üstelik ergonomik dizayna sahip mini projektörü dilediğiniz her yere zahmetsizce taşıyabilirsiniz!

Evinizdeki her köşede kullanabileceğiniz cihazı dış mekanda da kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz. Full HD görüntü kalitesine sahip modelde HDMI ve USB girişi bulunuyor. Eğlenceli ve enerjik aktivitelerinize çok yakışacak modeli, cihazlarınıza kolayca bağlayabilirsiniz. Ufak boyutuna rağmen harika bir görüntü kalitesi sunan projeksiyon cihazı aynı zamanda uygun fiyatıyla da yüzünüzü güldürecek. Harici Micro SD kart girişi de bulunan LED projektörü perdeye ya da duvara yansıtabilirsiniz. Galerinizdeki tüm video ve fotoğraflarınızı istediğiniz her an yansıtma deneyimine Uonlytech LED Mini Projektör ile ulaşın.

Ürünü daha detaylı incelemek ve bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.