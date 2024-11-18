HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Film sahnelerini aratmayan anlar! Önce kuyumcuda husumetlisini vurdu sonra kamyon gasp edip kaçtı...

Film sahnelerini aratmayan anlar! Önce kuyumcuda husumetlisini vurdu sonra kamyon gasp edip kaçtı...

18.11.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şahıs kuyumcuya kadar takip ettiği kuyumcusunu alışveriş yaparken vurduktan sonra bir kamyonu gasp edip kayıplara karıştı.

Film sahnelerini aratmayan anlar! Önce kuyumcuda husumetlisini vurdu sonra kamyon gasp edip kaçtı...

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şüpheli, husumetlisi olan Kamil M.’yi takip etmeye başladı. Plazada bir kuyumcuya girip alışveriş yapan Kamil M.’yi bacağından vuran saldırgan güvenliklerin ateş açması sonrası hızla kaçarken, kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredekiler koştu.

AW331337_02

GASP EDİP 10 KİLOMETRE KAÇTI...

Silahlı saldırgan caddeye koşup bir aracı gasp etti. Olay yerinden yaklaşık 10 kilometre boyunca araçla kaçan saldırgan kaçırdığı aracı da cadde üzerinde bırakıp kayıplara karıştı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan Kamil M. tedavi altına alındı.

AW331337_03

AW331337_05

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Bursa gasp
En Çok Okunan Haberler
İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Aynı anda istifa ettiler!

Aynı anda istifa ettiler!

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

'Yenidoğan çetesi' davası başladı! Gözler bebek katili elebaşı Fırat Sarı'da: Beyaz kıyafetle geldi

Turizm cennetinde 10 ayda tüm zamanların turist rekoru kırıldı! Rusları solladılar... En çok İngilizler geldi

Turizm cennetinde 10 ayda tüm zamanların turist rekoru kırıldı! Rusları solladılar... En çok İngilizler geldi

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

90 dakika sürdü, esnafa can suyu oldu! O ilde her yer doldu taştı

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.