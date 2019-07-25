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Film senaryosu gibi asfalt malzemesi hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne, bir firmaya ait tanker ile gelen asfalt yapıştırıcı maddenin tamamını boşaltmayarak kantara da başka bir boş tanker çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.Afyonkarahisar’da özel bir firmaya ait görevlilerce yapılan hırsızlık olayı adeta film sahnelerini aratmadı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi’ne, bir firmaya ait tanker ile gelen asfalt yapıştırıcı maddenin tamamını boşaltmayarak kantara da başka bir boş tanker çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Afyonkarahisar’da özel bir firmaya ait görevlilerce yapılan hırsızlık olayı adeta film sahnelerini aratmadı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü 155 hattına gelen bir ihbara göre; asfalt yapıştırıcısı olarak Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğüne teslim edilmek üzere getirilen 1 tanker malzemenin firma görevlileri ve özel idare görevlilerince tankerin dolu ağırlığını tespit etmek üzere Afyonkarahisar Belediyesine ait kantarda tankerin dolu ağırlığı tespit edildi. Daha sonra dolu tankerin Özel İdare Müdürlüğünün depolarına boşaltma yaptığı esnada firma görevlilerince dolu tankerin boşaltım vanasını az açarak bir miktar asfalt yapıştırıcısı malzemeyi boşalttıkları ve tankerin tamamını boşaltılmış gibi gösterdi. Tankerin boş ağırlığının tespit edilmesi için İl Özel İdare Müdürlüğünden ayrıldılar. Kantara giderken firma görevlilerince kendilerini bekleyen aynı marka model ve renkteki boş bir tankere ait plakaları değiştirerek kendilerini boş olarak bekleyen tankere dolu aracın plakalarını taktılar. Boş olan tankeri kantara sokarak dolu tankerin tamamını boşaltmış gibi gösterdiler.
Durumun İl Özel İdaresi görevlilerince fark edilmesinin ardından emniyet ekiplerine haber edildi. Olaya karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalandı ve olayda kullanılan 2 tankere el konuldu.
Şüpheli şahıslar hakkında yapılan tahkikatın tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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