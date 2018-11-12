Film seti değil gerçek! Gerard Butle'nin evi kül oldu

Bu büyük yangından o bölgede milyon dolarlık malikaneleri olan ünlüler de etkilendi. Birçok ünlünün gösterişli malikanesi yangında küle döndü. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Gerard Butler.

İskoç aktörün, yangından etkilenen bölgede bulunan malikanesi ve özel aracı küle döndü. 48 yaşındaki Butler, Malibu'da yangında yok olan evinin önünde çektiği fotoğraf ve videoları Instagram sayfasında paylaştı.

Butler, yangından etkilenenler için başlatılan kampanyalara da destek istedi.

İşte yangından haber ajanslarının objektiflerine yansıyan diger kareler.



