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Film setinde görüntü yönetmenini öldürmüş, pişmanlık duymadığını söylemişti! ABD'li aktör Alec Baldwin'e kötü haber

19.01.2023 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olan, yönetmeni de yaralayan dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin'e savcılıktan kötü haber geldi. ABD'li yıldız Baldwin, kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak. Yaşanan korkunç olayın ardından Baldwin, üzüntü duyduğunu ancak pişmanlık yaşamadığını dile getirmişti.

Film setinde görüntü yönetmenini öldürmüş, pişmanlık duymadığını söylemişti! ABD'li aktör Alec Baldwin'e kötü haber

ABD’nin New Mexico eyaletinden çekilen Rust adlı film setinde, Ekim 2021’de bir sahnenin provası sırasında ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olmuştu. Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baldwin’e ve film setindeki silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez Reed’e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla dava açılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olaydan önce Baldwin'e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls'in “ölümcül bir silahı ihmal ederek kullanmak” suçlamasını kabul etmek için savcılıkla bir anlaşma imzaladığı bilgisi paylaşıldı.

“Kasıtsız adam öldürme” suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.

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4. DERECE SUÇ KABUL EDİLİYOR

New Mexico yasalarına göre, "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor. Yasalar, bu suçun silahla işlenmesi durumunda zorunlu 5 yıl hapisle sonuçlanabilecek bir hükmü de içeriyor.

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GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖLMÜŞ, YÖNETMEN DE YARALANMIŞTI

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

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SUÇLULUK HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu, ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

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Kazadan sonra soruşturmaya ve davalara konu olan Baldwin, Ekim 2022’de, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerinde, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Söz konusu davada, Baldwin ve Rust Film şirketi, kameraman Hutchins'in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanmıştı.

Baldwin ile aile üyeleri arasında varılan anlaşmanın detayı hakkında bilgi paylaşılmazken, kazada hayatını kaybeden kameramanın eşi Matthew Hutchins, "Baldwin'e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz." ifadelerini paylaşmıştı. (AA)

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