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Film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin, iddiaları yalanladı!

09.01.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Alec Baldwin, "Rust" filminin setinde kullandığı silahtan çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına sebep olmuştu. Amerikalı aktör Alec Baldwin, Instagram'dan set kazasına ilişkin soruşturmada, güvenlik güçleriyle iş birliği yapmadığına ilişkin haberleri yalanladı. İşte Alec Baldwin'in Instagram paylaşımı...

Film setinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin, iddiaları yalanladı!

Amerikalı aktör Alec Baldwin'in yapımcısı olduğu "Rust" filminin setinde yaşananlar hala dünya kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Olaya dair soruşturma sürerken, yeni bir gelişme yaşandı.

ALEC BALDWIN'DEN YALANLAMA GELDİ

Amerikalı aktör Alec Baldwin, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda arama emrine rağmen telefonunu hala yetkililere teslim etmediği ve iş birliğinden kaçındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Soruşturmada neyin gerekli olduğunu belirlemede hukuki sürecin uzun sürebileceğini belirten Baldwin, "Telefonunuza girip, fotoğraflarınızı, eşinize olan aşk mektuplarınızı ya da neyiniz varsa inceleyemezler." ifadesini kullandı.

Yetkililer, 3 hafta önce çıkarılan arama emrine rağmen henüz inceleyemedikleri Baldwin'in telefonundaki mesajlaşmaların ve videoların soruşturmanın seyri açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust" isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

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19 Kasım’da Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış, dosyada "çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı" halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

Olay sonrası ilk verdiği röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

(AA)

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