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Film setindeki korkunç ölümle ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklama

22.10.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rust isimli filmin setinde başrol oyuncusu Alec Baldwin kazara filmin yönetmeni ile görüntü yönetmenini vurdu. Dünyayı dehşete düşüren olayda görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetti. Ünlü oyuncudan olay sonrası açıklama geldi. ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, film çekimleri sırasında kullandığı silahla istemeden sebep olduğu trajedi nedeniyle büyük "kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etti.

Film setindeki korkunç ölümle ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklama

Baldwin Twitter'dan yaptığı açıklamada, film setinde kuru sıkı silahı ateşlemesi sonucu Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve Yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına yol açması yüzünden derin üzüntü içinde olduğunu ve soruşturmayla ilgili kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti.

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"TRAJİK KAZA"

Kıdemli aktör, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Baldwin, New Mexico eyaletinde "Rust "isimli film çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Dün yaşanan olay sonrası Baldwin'in sözcüsü, kurusıkı silahın ateş almasının bir kaza olduğunu söylemişti. (AA)

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