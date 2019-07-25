Film tutkunları Çalı’da buluşacak

Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı Mahallesi’nde düzenlediği “4. Çalı Köy Filmleri Festivali”, bu yıl da film tutkunlarını buluşturacak. Üç gün boyunca açık havada 20 film gösteriminin ücretsiz yapılacağı festivalde, söyleşiler, atölyeler ve konserler de düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği yer olan Nilüfer’in Çalı Mahallesi, bu yıl da film tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Çalı Köy Filmleri Festivali”, katılanlara dopdolu programıyla farklı bir hafta sonu geçirme fırsatı sunacak. Film tutkunlarının çadırlarıyla kamp kurabilecekleri festival, Çalı Futbol Sahası’nda gerçekleştirilecek. 26-27 ve 28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festival kapsamında toplam 20 film, açık alanda ücretsiz olarak gösterime sunulacak. Atölyeler ve çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği 4. Çalı Köy Filmleri Festivali’nde, oyuncu ve yönetmenlerin konuk olacağı söyleşiler de gerçekleştirilecek. Sabahları yoga, doğa yürüyüşü ve zumba atölyelerinin yapılacağı festivalde, gecenin ilerleyen saatlerinde Kozmonotosman, DenDen ve Eksi 6 da, performanslarıyla festivale katılanları coşturacak.

26 Temmuz saat 18.00’de yönetmenliğini Batuhan Kurt’un üstlendiği Kurbağa Avcıları filminin gösterimiyle başlayacak olan 4. Çalı Köy Filmleri Festivali, beyaz perdeye gönül verenlere üç gün boyunca yıldızların altında film izleme imkânı sunacak.

