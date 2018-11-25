"Film ve belgesel yapmak isteyen yapımcılar Anadolu'ya yönelmeli"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, film ve belgesel yapmak isteyen yapımcıların Anadolu'ya yönelmesi ve ele alınan konuların evrensel olması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır belgesel yapımıyla uğraşan ve bu alanda birçok ödül alan usta foto muhabiri Aral, Türk sinema ve dizi sektörüyle ilgili düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Aral, dünyanın birçok ülkesinde kısa film, belgesel ve fotoğraf çalışması yaptığını bu bağlamda birçok olaya tanık olduğunu söyledi.

Dünyanın birçok yerinde Türklere ait her şeye farklı bir ilgi olduğunu ifade eden Aral, "Filistin'e gittim ve orada bir otobüse bindim. Yanımda oturan kişi baktım Türk dizilerini izliyor hatta Oktay Kaynarca'nın fotoğrafını cep telefonuna kapak yapmış. Diriliş Ertuğrul dizisini izliyor. Bunlar bizim için gerçekten büyük değerlerdir." dedi.

Dizi ve filmlerde kullanılan tüm unsurların evrensel olması gerektiğine dikkati çeken Aral, şöyle devam etti:

"Peki niye bunlar şimdi izleniyor daha önce izlenmiyordu çünkü gerek dizi, gerekse film sektöründe son yıllarda yapılan evrensel nitelikte işlerde bizim olmazsa olmazlarımız belli. Cast, dil, oyunculuk bütün bunlar ciddi yatırımlardır. Geçmişte de tarihimizi anlatan filmler vardı ama açıkçası hedef kitleye gitmiyordu. Şimdi Cüneyt Arkın gibi bir efsaneyi eleştirmek durumunda değilim çünkü Türk sinemasının o dönemdeki durumunu biliyorum. Orada kullanılan cast ile bugün kullanılan cast'ı kıyaslayamazsınız. Bundan 500 sene önceki giysiler, araçlar gereçler şimdi üretiliyor, animasyonlar yapılıyor. Doğru konu ve cast ile yapılan filmler evrensele taşınır ve mutlaka karşılığını alır. Evrensel anlamda yapılacak her şey yapılıyor ve o harcamaların karşılığı geri geliyor."