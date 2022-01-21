Film yıldızları gibi görünebilirsiniz! Pürüzsüz tırnaklar ve gür saçlar imkansız değil

Saç gürleştirme, cilt, tırnak gibi vücuttaki dokuların sağlığının artmasına yardımcı olan çeşitli tedaviler bulunmaktadır. Bunlar arasında kişinin kendi kanın kullanıldığı PRP, çeşitli vitamin kombinasyonları içeren mezoterapi, saç lazeri ve tek kullanımlık tedaviler olan serum ya da kokteyl dediğimiz prosedürler uygulanabilmektedir.

Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Hekimi Dr. Servet Terziler, saç ve tırnak sağlığında kullanılan destekleyici tedavileri sizler için anlattı.

PRP TEDAVİSİ

PRP veya Platelet Rich Plasma saç restorasyon prosedürü, saç uzatma tedavisinde fayda sağlayan uygulamalar arasında yer alır.

Tedavi, hastanın kanının alınmasını ve plazmayı kırmızı ve beyaz hücrelerden ayırmak için bir santrifüjde döndürmeyi içerir. Numuneden trombositler ve büyüme faktörleri toplanır ve saçın seyreldiği saç derisine enjekte edilir. Trombosit açısından zengin kan plazmasının enjeksiyonu, saç köklerini uyararak büyümesini sağlar. Saç dökülmesini azaltır, saçın kalitesini artırır ve minyatürize edilmiş ince saçların kalınlaşmasını sağlar.

MEZOTERAPİ

Mezoterapi, cerrahi olmayan kozmetik medikal bir tedavidir. İlaç, özel tek kullanımlık mikro iğneler ile deri altından uygulanır. İlacın mikro damlaları yavaş yavaş kana karışır. Saç dökülmesi için mezoterapi uygulamasının sonucunda saç folikülü içindeki ve çevresindeki hormon dengesizliklerini düzelebilir. Saç ihtiyacı olan besini alır. Kan dolaşımı iyileşir.

SAÇ LAZERİ

Düşük seviyeli lazer tedavileri ile saç köklerinin canlanıp yeniden büyümesi sağlanabiliyor. Saç dökülmesi tedavisinde uygulanan ve her geçen gün gelişmekte olan teknolojilerden biridir. Saç dökülmesi tedavisinin yanı sıra saç ekiminden sonra ekilen köklerin daha hızlı ve sağlıklı büyümesi için de yaygın olarak uygulanır ve oldukça etkili sonuçlar elde edilir.

HAİR NAİL SERUM

Hair nail serum adından da anlaşılacağı gibi tırnaklara ve saça doping yapacak doğal vitaminlerden oluşan bir karışımdır. B vitamini komplekslerinin saç ve tırnak üzerinde mucizevi şekilde iyileştirici bir gücü vardır. Halk arasında B7 olan biyotin ve B9 folik asit bu uygulamada oldukça önemlidir. Bunun yanında B1, B2, B5, B6, B12 olacak şekilde tüm B vitaminlerini içeren hair nail kokteyl ayrıca yoğun bir şekilde saç, cilt ve tırnak kalitesinde çok etkili olan çinko içerir. Hair nail serum pürüzsüz tırnaklara ve daha kaliteli saçlara kavuşmak için tedavi amaçlı kullanılır. Saç ekimi sonrası iyileştirmeyi hızlandırmak saç kökleri için de uygulanır.

Saç ve tırnak sağlığı problemleri yaşayan hastaların, kişiye özel daha ayrıntılı bilgi almak için saç ekimi ve saç tedavisi uzmanına başvurmaları gerekmektedir.



