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Film yıldızlarına Avanos çamuruyla hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Nevşehir'de, çocukluk döneminde nehir kenarlarında çamurdan oyuncaklar yaparak el sanatlarına yönelen Ali Kılınç, Avanos çamurundan Buz Devri, Game of Thrones, Hobit, Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerde yer alan karakterlerin heykelciklerini yapıyor - Toprak çanak ustası Ali Kılınç: "Çocukken Avanos'a yerleştik ve buradaki ustaları görünce çok etkilendim. Çamura karşı çocukluktan gelen bir aşinalık vardı. Bu işten çok etkilendim ve bu mesleğe gönül verdim"

NEVŞEHİR (AA) - MURAT ASİL - Türkiye'nin önemli el sanatları merkezlerinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde, toprak çanak ustası Ali Kılınç, dünyaca ünlü filmlerin karakterlerini Avanos çamurundan yaptığı heykelciklerle canlandırıyor.

Kızılırmak nehri yataklarından çıkarılan çamurun çeşitli işlemlerden geçtikten sonra günlük hayatta kullanılan eşyalara dönüştürüldüğü Avanos'ta, sanatına farklı boyut kazandırmak isteyen ustalardan Ali Kılınç (45), film yıldızlarına Avanos çamuruyla hayat veriyor.

Ünlü animasyon Buz Devri'nin yanı sıra Game of Thrones, Hobit, Yüzüklerin Efendisi gibi yapımlarda yer alan karakterlerin çamurdan heykellerini yapan Kılınç, aynı zamanda bu sayede çocukluk hayalini de gerçekleştirmiş oluyor.

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim almadan kendi gayretiyle öğrendiği mesleğini 18 yıldır sürdürdüğünü anlattı.

Çamurdan bir şeyler yapma yeteneğinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Kılınç, "Çocukken oyuncağımız olmadığı için akşama kadar çamurla oynardık. Tüm oyuncaklarımızı çamurdan yapardık. Çalışa çalışa, yapa yapa, oynaya oynaya bu işi öğrendik. Genelde kendi sevdiğim şeyleri yapıyorum." dedi.

Bu mesleğe gönül verdiğini ve hayallerini, beğenilerini Avanos çamuruna şekil vererek somutlaştırdığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"Çocukken Avanos'a yerleştik ve buradaki ustaları görünce çok etkilendim. Bu iş bana uzakmış gibi gözükmedi. Sanki ben daha önceden de bu işleri yapıyormuşum gibi oldu. Çamura karşı çocukluktan gelen bir aşinalık vardı. Bu işten çok etkilendim ve bu mesleğe gönül verdim. Dünyaya bir daha gelsem inanın yine aynı işi yaparım. Evimizin altında kayadan oyma bir odamız vardı, orada çamura şekil vermeye başladık. Ufak tefek figürler ortaya çıkardım. Kendimi hep daha iyisi, daha farklısı diye geliştirmeye çalıştım. Yaptıklarımı insanların görmesini istedim, onun için de küçük bir atölye açtım ve sanatımı geliştirdim."

- "Görenler çok beğendi ve teşvik etti"

Sanatını ilerlettikten sonra çocukluğundan beri hayalini kurduğu film karakterlerinin heykellerini yapmaya başladığını aktaran Kılınç, "Acaba sevdiğim film karakterlerini yapabilir miyim diyerek başladım. Hoşuma giden şeyleri hayata geçirmeye başladım. Buz Devri'nin tüm serilerini izledim, çok hoşuma gitti. Çok güzel yapılmış bir film. Bu filmden çok etkilendim ve onun karakterlerini yaptım. Görenler çok beğendi ve teşvik etti." diye konuştu.

Sonraki süreçte izlediği başka filmlerin karakterlerini de çamura yansıtmayı başardığını dile getiren Kılınç, şunları söyledi:

"Yaptığım eserleri müşterilerim çok beğendi ve bana fikir vermeye başladı. 'Bana bu karakteri yapabilir misin?' diye siparişler veren oldu. Hatta Game of Thrones filmindeki ejderha karakterlerini bir müşterime sipariş üzerine yaptım. Bu zamana kadar Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elf, Michael Jackson, Titanların Savaşı filmindeki Medusa karakterini ve Hobbit filmindeki Smaug karakterinin çamurdan heykelini yapmayı başardım."

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Ali Kılınç Avanos çamur film karakteri Hollywood Nevşehir

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