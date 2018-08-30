Film yıldızlarına Avanos çamuruyla hayat veriyor

Çamurdan bir şeyler yapma yeteneğinin çocukluk yıllarına dayandığını belirten Kılınç, "Çocukken oyuncağımız olmadığı için akşama kadar çamurla oynardık. Tüm oyuncaklarımızı çamurdan yapardık. Çalışa çalışa, yapa yapa, oynaya oynaya bu işi öğrendik. Genelde kendi sevdiğim şeyleri yapıyorum." dedi.

Ünlü animasyon Buz Devri'nin yanı sıra Game of Thrones, Hobit, Yüzüklerin Efendisi gibi yapımlarda yer alan karakterlerin çamurdan heykellerini yapan Kılınç, aynı zamanda bu sayede çocukluk hayalini de gerçekleştirmiş oluyor.

Bu mesleğe gönül verdiğini ve hayallerini, beğenilerini Avanos çamuruna şekil vererek somutlaştırdığını ifade eden Kılınç, şunları kaydetti:

"Çocukken Avanos'a yerleştik ve buradaki ustaları görünce çok etkilendim. Bu iş bana uzakmış gibi gözükmedi. Sanki ben daha önceden de bu işleri yapıyormuşum gibi oldu. Çamura karşı çocukluktan gelen bir aşinalık vardı. Bu işten çok etkilendim ve bu mesleğe gönül verdim. Dünyaya bir daha gelsem inanın yine aynı işi yaparım. Evimizin altında kayadan oyma bir odamız vardı, orada çamura şekil vermeye başladık. Ufak tefek figürler ortaya çıkardım. Kendimi hep daha iyisi, daha farklısı diye geliştirmeye çalıştım. Yaptıklarımı insanların görmesini istedim, onun için de küçük bir atölye açtım ve sanatımı geliştirdim."

- "Görenler çok beğendi ve teşvik etti"

Sanatını ilerlettikten sonra çocukluğundan beri hayalini kurduğu film karakterlerinin heykellerini yapmaya başladığını aktaran Kılınç, "Acaba sevdiğim film karakterlerini yapabilir miyim diyerek başladım. Hoşuma giden şeyleri hayata geçirmeye başladım. Buz Devri'nin tüm serilerini izledim, çok hoşuma gitti. Çok güzel yapılmış bir film. Bu filmden çok etkilendim ve onun karakterlerini yaptım. Görenler çok beğendi ve teşvik etti." diye konuştu.