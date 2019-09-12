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Filmden etkilendiler, fındık patozonu düğünle karşıladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Ordu’nun Korgan ilçesinde bir mahalledeki fındık üreticileri, bir filmden etkilenerek, haftalardır bekledikleri ‘patozcu’yu davul zurna eşliğinde havai fişek atarak karşıladı.

Filmden etkilendiler, fındık patozonu düğünle karşıladılar

Ordu’nun Korgan ilçesinde bir mahalledeki fındık üreticileri, bir filmden etkilenerek, haftalardır bekledikleri ‘patozcu’yu davul zurna eşliğinde havai fişek atarak karşıladı. Üreticiler, her sezon kendilerini oyalayan patozculara olan şikayetlerini bu şekilde dile getirdiklerini belirtti.
İlçeye bağlı Karakışla Mahallesi’ndeki fındık üreticileri, günler öncesinden fındık hasadını bitirdi. Üreticiler fındıklarını patoz ile öğütmek ve kabuğundan ayırmak için hazır hale getirdi. Üreticiler, bir yıldır yolunu gözledikleri fındıklarını öğütmek için aradıkları patozculardan bir türlü olumlu sonuç alamadı. Her yıl, mahallelerinin nüfusunun az olmasından ve ilçe merkezine uzaklığından dolayı mahsullerini en son olarak patoza veren üreticiler, ‘Vizontele Filmi’nde televizyonun karşılanma sahnesinden esinlenerek, fındıklarını öğütmek için gelen patozcuyu, davul-zurna eşliğinde, havai fişek gösterisi ve konfetilerle karşıladı. Duruma şaşıran patozcu, önümüzdeki sezon için üreticilere söz verdi.

“İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım”
Büyük şaşkınlık içerisinde çiçek verilerek karşılanan patozcu Mehmet Perk, şimdiye kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi. “Seneye ilk olarak bu köye geleceğim” diyen Perk, “Vatandaşlarımıza da söz veriyorum. Bundan sonra bu çiçeğin hakkını vereceğiz” dedi.

"Söz aldık, seneye ilk bizim köyümüze gelecek”
Fındık üreticilerinden Ercan Azar da 2001 yapımı olan Vizontele Filmi’ndeki televizyon karşılanma sahnesinden esinlenerek, böylesine görkemli bir karşılama ile her sezon yaşadıkları sıkıntıları dile getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Aslında biz Vizontele Filmi’nden esinlendik, genel sıkıntımızı dile getirmek istedik. Genel sıkıntımız, köyümüzün nüfusu az olduğu için patozcular etrafta daha fazla fındık var diye oraya gidiyordu. Fındık kuruyup, 60 kilogramdan 40 kilograma kadar düşüyordu. Biz de patozcuyu nasıl etkileyebiliriz? Diye düşündük ve aklımıza bu geldi. Patozcuyu aradık ve güzel bir karşılama hazırlayacağımızı söyledik. Kendisi de çok şaşırdı. Bizim en büyük sıkıntımız buydu, en son bize geliyordu. Bundan sonra bize söz verdi, patozcu ilk olarak buraya gelecek” şeklinde konuştu.
Üretici Kerim Bulut, heyecanlı olduğunu belirterek, “Patozcuları çağırıyoruz, geleceklerini söylüyorlar ama gelmiyorlar. Sonrasında farklı bir patozcu bulduk ve ona da böyle bir karşılama yaptık. O da inşallah önümüzdeki yıl ilk olarak bizim fındıklar için gelecek” ifadelerine yer verdi.

Filmden etkilendiler, fındık patozonu düğünle karşıladılar

Filmden etkilendiler, fındık patozonu düğünle karşıladılar

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