HABER

"Filmekimi" 18 Ekim'de İzmir'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

"Filmekimi" 18 Ekim'de İzmir'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "Filmekimi", 18-23 Ekim'de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Önemli festivallerde gösterilmiş, ödüller almış ve eleştirmenlerle izleyicilerin ilgisini çekmiş yeni filmlerin görülebileceği etkinlik, İzmirli sinemaseverlere zengin bir program sunacak.

Hirokazu Koreeda'nın Japonya'nın Oscar adayı olan ve Cannes'da "Altın Palmiye" ödülü alan yeni filmi "Arakçılar", Cannes'dan "Altın Kamera" dahil üç ödülle ayrılan ve Belçika'nın Oscar adayı olan Lukas Dhont imzalı "Kız", Haruki Murakami'nin öyküsünden sinemaya uyarlanan, Güney Kore'nin Oscar adayı "Şüphe", Pawel Pawlikowski'ye Cannes'da "En İyi Yönetmen" ödülü kazandıran ve Polonya'nın Oscar adayı olan "Soğuk Savaş" ile İtalya'nın Gümüş Kurdele ödüllerinde sekiz dalda ödül kazanan ayrıca İtalya'nın Oscar adayı olan "Dogman", 25 filmden oluşan seçkide yer alacak.

Jean-Luc Godard'ın, dünya prömiyerini yaptığı Cannes'da "Özel Altın Palmiye"yi kazanan "İmgeler ve Sözcükler" filmiyle Yorgos Lanthimos'un Venedik'te "Jüri Büyük Ödülü" kazanan son filmi "Sarayın Gözdesi", Nadine Labaki’nin Cannes Jüri Ödüllü filmi "Kefernahum", Gaspar Noe'nin son filmi "Climax", Alonso Ruizpalacios'un Berlin Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ödülüyle dönen filmi "Müze" de festivalde izlenebilecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "filmekimi.iksv.org" adresinden ulaşılabilecek.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Ayvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyorAyvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyor
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındıİlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival filmekimi İKSV sinema

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.