"Filmekimi" 18 Ekim'de İzmir'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "Filmekimi", 18-23 Ekim'de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Önemli festivallerde gösterilmiş, ödüller almış ve eleştirmenlerle izleyicilerin ilgisini çekmiş yeni filmlerin görülebileceği etkinlik, İzmirli sinemaseverlere zengin bir program sunacak.

Hirokazu Koreeda'nın Japonya'nın Oscar adayı olan ve Cannes'da "Altın Palmiye" ödülü alan yeni filmi "Arakçılar", Cannes'dan "Altın Kamera" dahil üç ödülle ayrılan ve Belçika'nın Oscar adayı olan Lukas Dhont imzalı "Kız", Haruki Murakami'nin öyküsünden sinemaya uyarlanan, Güney Kore'nin Oscar adayı "Şüphe", Pawel Pawlikowski'ye Cannes'da "En İyi Yönetmen" ödülü kazandıran ve Polonya'nın Oscar adayı olan "Soğuk Savaş" ile İtalya'nın Gümüş Kurdele ödüllerinde sekiz dalda ödül kazanan ayrıca İtalya'nın Oscar adayı olan "Dogman", 25 filmden oluşan seçkide yer alacak.

Jean-Luc Godard'ın, dünya prömiyerini yaptığı Cannes'da "Özel Altın Palmiye"yi kazanan "İmgeler ve Sözcükler" filmiyle Yorgos Lanthimos'un Venedik'te "Jüri Büyük Ödülü" kazanan son filmi "Sarayın Gözdesi", Nadine Labaki’nin Cannes Jüri Ödüllü filmi "Kefernahum", Gaspar Noe'nin son filmi "Climax", Alonso Ruizpalacios'un Berlin Film Festivali'nden "En İyi Senaryo" ödülüyle dönen filmi "Müze" de festivalde izlenebilecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye "filmekimi.iksv.org" adresinden ulaşılabilecek.

