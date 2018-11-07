"Filmimizi hitap ettiği gençlere ulaştıramadığımız için üzgünüm"

"Birbirini hiç tanımayan ama kendilerince büyük problemleri olan 3 genç. Sosyal farklılıkları da var çocukların. Tek ortak noktaları bilgisayarda oyun oynamak ve bu oyunda hayatta yaşadıkları sıkıntıları alt edebilmek için insan öldürmek. Makineyle kavga eden 3 çocuk. Film, bu 3 çocuğun bir anda bu oyunla Çanakkale Savaşı'na düşmesini anlatıyor. Bir zaman yolculuğu. Kendi yaşıtları çocuklar, Çanakkale Savaşı'nda da öyle şeyler yaşıyorlar ki. Çok büyük zorluklar var. Milleti, devleti kurtarmak için insanların canını verdiğini görerek, kendilerini terbiye ediyorlar filmde. Kendilerine dert edindikleri şeyin ne kadar saçma olduğunu keşfetmiş olarak geri dönüyorlar. Kendilerini de keşfediyorlar."

Filmin yapımcısı Ayfer Özgürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimleri İstanbul ve Çanakkale'de gerçekleştirilen yapımın, 14 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Özgürel, filmin en zor kısmının animasyon olduğunu vurgulayarak, "Bu çocukların oraya gitmek için hayali bir yerden geçmeleri gerekiyordu. Türkiye'de çizgi filmlerde iyiyiz ama animasyonda çok zorlandık. Türk vatandaşı olmuş bir İngiliz ile çalıştık. Animasyonun hazırlanması da 1,5 yılı buldu." diye konuştu.

- "Çekimler kalkışmanın olduğu döneme denk geldi"

Ayfer Özgürel, çekim aşamasında yaşanan zorluklara da değinerek, "Çekimler, Türkiye'de kalkışmanın olduğu döneme denk geldi. Bu nedenle de uzun sürdü. Patlamaları yapamadık. Durdurduk. Durma süresince ekibin tüm masraflarını üstlenmek zorunda kaldık. Üstelik de çok pahalıya mal olmuş bir film ortaya çıktı." dedi.

İyi bir iş ortaya çıktığını ancak vizyonda olmalarına rağmen gençlere ulaşamadıklarını söyleyen Özgürel, şunları kaydetti:

"300 sinemada gösterime çıkacağımızı zannettik son güne kadar, belki önceki filmin çok gişe yapmasından dolayı. Filmlerin sinemada da görünürlüğü olması lazım. İnsanlar sinemaya gittiği vakit sinemada filmi göremiyorsa o da seyirci için büyük bir sıkıntı. Bizi, gençlere pek hitap etmeyen salonlara koydular ve bunu son gün haber verdi dağıtımcı. İlk şoku orada yaşadık. Benim yakınlarım bile sinemaya gitmek istediğinde sinema arıyor. Kadıköy'de bir AVM'nin adını söyleyip 'Burada film yok.' dediler. Listeleri açıp yakın yerleri söyledim. Hep çok ücra köşede kaldı film. Biraz da onun için seyirciye ulaşamadık diye düşünüyorum. Evimizde seyredelim diye film yapılmaz ama Türkiye'de bir dağıtım problemi olduğu gerçeği var."