"Filmimizi hitap ettiği gençlere ulaştıramadığımız için üzgünüm"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Hayatlarındaki sıkıntılardan uzaklaşmak için bilgisayarda aynı oyunu oynarken kendilerini Çanakkale Savaşı'nda bulan Türkiye'nin farklı bölgelerinden üç gencin değişen yaşamlarını anlatan "Keşif", sinema salonlarında yer bulamadığı için izleyiciye ulaşamıyor.
Filmin yapımcısı Ayfer Özgürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimleri İstanbul ve Çanakkale'de gerçekleştirilen yapımın, 14 milyon liraya mal olduğunu söyledi.
Senaryo yazıldıktan sonra 3 ay daha senaryonun üzerinde çalıştıklarının altını çizen Özgürel, şu bilgileri verdi:
"Birbirini hiç tanımayan ama kendilerince büyük problemleri olan 3 genç. Sosyal farklılıkları da var çocukların. Tek ortak noktaları bilgisayarda oyun oynamak ve bu oyunda hayatta yaşadıkları sıkıntıları alt edebilmek için insan öldürmek. Makineyle kavga eden 3 çocuk. Film, bu 3 çocuğun bir anda bu oyunla Çanakkale Savaşı'na düşmesini anlatıyor. Bir zaman yolculuğu. Kendi yaşıtları çocuklar, Çanakkale Savaşı'nda da öyle şeyler yaşıyorlar ki. Çok büyük zorluklar var. Milleti, devleti kurtarmak için insanların canını verdiğini görerek, kendilerini terbiye ediyorlar filmde. Kendilerine dert edindikleri şeyin ne kadar saçma olduğunu keşfetmiş olarak geri dönüyorlar. Kendilerini de keşfediyorlar."
Özgürel, filmin en zor kısmının animasyon olduğunu vurgulayarak, "Bu çocukların oraya gitmek için hayali bir yerden geçmeleri gerekiyordu. Türkiye'de çizgi filmlerde iyiyiz ama animasyonda çok zorlandık. Türk vatandaşı olmuş bir İngiliz ile çalıştık. Animasyonun hazırlanması da 1,5 yılı buldu." diye konuştu.
- "Çekimler kalkışmanın olduğu döneme denk geldi"
Ayfer Özgürel, çekim aşamasında yaşanan zorluklara da değinerek, "Çekimler, Türkiye'de kalkışmanın olduğu döneme denk geldi. Bu nedenle de uzun sürdü. Patlamaları yapamadık. Durdurduk. Durma süresince ekibin tüm masraflarını üstlenmek zorunda kaldık. Üstelik de çok pahalıya mal olmuş bir film ortaya çıktı." dedi.
İyi bir iş ortaya çıktığını ancak vizyonda olmalarına rağmen gençlere ulaşamadıklarını söyleyen Özgürel, şunları kaydetti:
"300 sinemada gösterime çıkacağımızı zannettik son güne kadar, belki önceki filmin çok gişe yapmasından dolayı. Filmlerin sinemada da görünürlüğü olması lazım. İnsanlar sinemaya gittiği vakit sinemada filmi göremiyorsa o da seyirci için büyük bir sıkıntı. Bizi, gençlere pek hitap etmeyen salonlara koydular ve bunu son gün haber verdi dağıtımcı. İlk şoku orada yaşadık. Benim yakınlarım bile sinemaya gitmek istediğinde sinema arıyor. Kadıköy'de bir AVM'nin adını söyleyip 'Burada film yok.' dediler. Listeleri açıp yakın yerleri söyledim. Hep çok ücra köşede kaldı film. Biraz da onun için seyirciye ulaşamadık diye düşünüyorum. Evimizde seyredelim diye film yapılmaz ama Türkiye'de bir dağıtım problemi olduğu gerçeği var."
Yapımcı Özgürel, filmin gösterildiği salonlarda da öğleden önceki seanslarda yer aldığının altını çizerek, "Film gençlere hitap ediyor. Onlara ulaşamadığım için çok üzgünüm. Az sinemada olup, gençlerin ulaşabileceği sinemalar olsaydı ve seans saatleri de uygun olsaydı bu işin gişe yapacağına emindim." ifadelerini kullandı.
- "Çanakkale Savaşı'nı çağımız gencinin diline uygun anlattık"
Filmin proje danışmanı, gazeteci ve senaryo yazarı Avni Özgürel ise Çanakkale Savaşı'nı gençlere farklı bir üslupla anlattıklarını belirterek, "Vatan, millet, insanlık, insan hakları gibi değerlerimizi deneyimleme şansı yok çocukların. Genellikle kahramanlık destanından hikayelere dayanan örnekler anlatıyoruz. Filmlerimiz de öyle anlatıyor. Çağımız gencine ve onların yeni diline uygun bir Çanakkale Savaşı filmi yapabilir miyiz diye düşünmüştük. Ortaya Keşif çıktı." diye konuştu.
Türkiye'de komedi filmleri furyası olduğuna işaret eden Özgürel, şöyle devam etti:
"Bu filmleri de belli grup şirketler veya anlaşmalı oyuncularla yapıyorlar ve bunlar çok büyük. Türkiye'de kaç sinema salonu var bilmiyorum. İki filmin her biri bin yüz salonda çıkıyor. Yani 2 bin 200 salon şu an onlarla dolu. Geriye zaten salon kalmıyor ki. Diğer filmleri kötü seanslara, örneğin sabah 10.00'a ve 12.00'ye yani gençlerin okulda olduğu, diğer insanların da mesaide olduğu zaman dilimine koyuyorlar."
Avni Özgürel, emeklerine değer bir film çıktığını vurgulayarak, "Filmde farklı katmanlardan gelen 3 çocuk var. Birisi Batman, biri İstanbul, diğeri Bursa'dan. Biri yoksul bir ailenin çocuğu. Diğeri çok zengin bir ailenin çocuğu. Kendi özel şoförü var. Diğeri anne ve babasına kızgın, öfkeli. Babası ölmüş, ilgisizliğinden dolayı annesine adeta düşman. Bu çocuklar, kendi dertlerini dünyanın en önemli derdi zannederken, akranlarının Çanakkale'de ölümle karşı karşıya olduğunu görerek, farklı bir deneyim yaşıyor. Filmin adı o nedenle 'Keşif'. Hem kendilerini hem de inandıkları değerlerin arka planını keşfetme imkanı buluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Ahmet Volkan Kocatürk'ün yönettiği, bilimkurgu ile tarihi bir olayı aynı senaryoda harmanlayan filmde, Burak Can, Sude Zülal Güler ve İbrahim Yıldız gibi genç oyuncuların yanı sıra Yurdaer Okur, Pelin Akil, Rüzgar Aksoy gibi deneyimli oyuncular rol aldı.
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