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Filmini engellilere adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

FOTOĞRAF sanatçısı ve yönetmen Serdar Kürkbaba tarafından çekilen ve engellilere ithaf edilen 'Kimsin Lan Sen' isimli filmin gösterimi, Adana'daki Sabri Şenevi Sinema Evi'nde yapıldı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- FOTOĞRAF sanatçısı ve yönetmen Serdar Kürkbaba tarafından çekilen ve engellilere ithaf edilen 'Kimsin Lan Sen' isimli filmin gösterimi, Adana'daki Sabri Şenevi Sinema Evi'nde yapıldı.

Kürkbaba’nın hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu üstlendiği film kendi hayatını konu alıyor. 40 kişilik ekiple 3 aylık emeğin ardından çekimleri tamamlanan filmde Yeşilçam'ın ünlü isimleri Aytaç Arman ile Bahar Öztan da konuk oyuncu olarak yer aldı. Serdar Kürkbaba tarafından engellilere ithaf edilen filmin ilk gösterimi, engelliler ve ailelerinin katılımıyla Sabri Şenevi Sinema Evi’nde yapıldı.

Filmi bir grup sinema emekçisiyle zor şartlar altında çektiklerini dile getiren Serdar Kürkbaba, "Her ne kadar engelli kelimesi çok itici gelse de engelliler için bir şeyler yapmak istedim ve yaşamım boyunca hayalini kurduğum filmimi engellilere ithaf ettim. Film, eşi tarafından terk edildikten sonra yalnız yaşayan Ayhan’ı, yani benim hayatımı konu alıyor. Bugün bu gösterimi engellilere yapmaktan çok mutluyuz. Sabri Şenevi Sinema Evi’nin nostaljik havası nedeniyle bu mekanı seçtik. 35 mm film makinesiyle bu gösterimi yapıyoruz. Günümüzde dijital cihazlar yaygın olduğu için çok kullanılmıyor ama bunun zevkini de hiçbir cihaz vermiyor. Amacımız burada nostaljiyi yaşatmak” dedi. Film gösterimine katılan, fiziksel engelli Fırat Arsunar ise filmi çok beğendiğini belirterek, filmin gösterildiği sinema evinin de özel bir mekan olduğunu kaydetti. Arsunar, "Burası Türk sineması açısından çok önemli bir yer. 1960-1970'lerin belki tanımadığımız sanatçılarının afişlerini, filmlerini görüyoruz burada. Yeni nesile örnek olabilecek bir alan diye düşünüyorum" diye konuştu.

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