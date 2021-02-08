Filmlerde bile olmaz! Alıkoydukları kadına 38 yıl kölelik yaptırdılar

Madalena Gordiano, sekiz yaşındayken Maria das Graças Milagres Rigueira’nın kapısını çalarak ondan yiyecek istediğini söyledi. Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yaşayan Rigueira ve ailesi varlıklıydı ve Madalena’ya rahat bir yaşam verecek maddi imkana sahipti.

Beyaz bir öğretmen olan Rigueira, Madalena’ya evlat edinmek istediğinde Madalena’nın annesinin bakması gereken sekiz çocuğu daha vardı.

38 YIL KÖLELİK YAPTI

El Pais haberine göre Rigueira ailesi Madalena’nın okula gitmesine izin vermedi ve onu asla kızları olarak evlat edinmedi. Devam eden 38 yıl boyunca Madalena ailenin yemek, temizlik gibi işlerini ücretsiz olarak yaptı.

yüzyılda bir köle olan Madalena, yaptığı hiçbir iş için ödeme almadı ve izin yapmadı. Kurtarıldığı zaman 46 yaşındaydı.

Brezilya’da Fantastico adlı bir televizyon programına katılan Madalena “Onlardan ekmek istemek için gitmiştim, çünkü açtım. Evin sahibi eğer onlarla yaşamazsam bana hiçbir şey vermeyeceğini söyledi” dedi.

Rigueira ailesi, Madalena yirmili yaşlarındayken onu yaşlı bir akrabasıyla evlendirerek istismar etmeye devam etti. Madalena’nın evlendirildiği yaşlı akraba 78 yaşındaydı ve öldükten sonra yaşlı adamın emekli maaşı onunla hiç yaşamayan Madalena’ya miras kaldı.