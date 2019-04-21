Eskişehir’de, lületaşı maden ocaklarının bulunduğu bölgede otlayan buzağı, toprak kayması sonucu 10 metrelik kuyuya düştü. Durumu fark eden çobanın hayvan sahiplerine haber vermesinin ardından bölgede adeta filmlere konu olacak kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 6 saatlik hummalı çalışma sonucunda mutlu sona ulaşılarak, buzağı düştüğü kuyudan çıkarıldı. Eskişehir’in Karatepe Mahallesi’nde ikamet eden Durmuş Özgün, dün ineklerini meraya çıkarmak üzere çobana teslim etti. Akşam saatlerine kadar otlayan hayvanlar, bölgenin geçim kaynakları arasında bulunan lületaşı maden ocaklarının bulunduğu bölgeye geldi. Burada otlayan bir buzağı, yumuşak toprak zeminin kaymasıyla yaklaşık 10 metre derinliğinde terk edilmiş ve açık vaziyette olan maden kuyusuna düştü. Buzağının kuyuya düştüğünü gören çoban ise, durumu hayvan sahiplerine bildirdi ancak bölgeye gelen Özgün, buzağını kuyudan çıkaramadı. Özgün, yaşanılan durum karşısında önce Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, gündüz daha etkili çalışma yapabileceklerini söyleyerek bölgeden ayrıldı ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Ekibi ve Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bilgilendirme yaptı. Ardından sabah saatlerinde Eskişehir İtfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleri maden ocaklarının bulunduğu bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı. Buzağının düştü kuyunun üzerindeki toprak yapısının yumuşak ve ağzının dar olması nedeniyle kepçe ve yükleyici çağrılarak yumuşak toprak zemini temizlendi. Daha sonra ekipler, koordineli bir şekilde kuyuya inerek sıkışan buzağı arka ayaklarından iple bağladıktan sonra kepçe yardımıyla yukarı çekti. Yaklaşık 6 saat süren aralıksız kurtarma operasyonunda hayati bir yara almadan kurtarılan buzağı, kısa süreli şokun ardından sürüde bulunan annesinin yanına koştu.

“12-13 metrelik oldukça derin bir kuyuydu”

Operasyon sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Operasyon Sorumlusu Ercüment Kocabaş, “Dün akşam itfaiyeye bir buzağının kuyuya düştüğü ihbarı üzerine, bize de itfaiye tarafından bilgilendirme geldi. Ön ekip gelip inceleme yaptıktan sonra, sabah operasyon yapılmasına karar verildi. Sabah saatleri itibariyle de Eskişehir İtfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleriyle olay yerine geldik. 12-13 metrelik oldukça derin bir kuyuydu. Bu kuyudaki ineği çıkarmak için çalışmalara başladık. Fakat kuyu çok derin ve üstteki toprak zeminin de yumuşak olmasından dolayı, hafriyat çalışması için kepçe ve yükleyici geldi. Bunların çalışmasından sonra saat 10.00’da başladığımız operasyon, saat 16.00’da ineği sağ olarak çıkararak sonlandırdık” ifadelerini kullandı.

“Bu bölgede bile 50’ye yakın 20 metre derinliğinde kuyular mevcut”

Ardından konuşan Afet ve Acil Durum (AFAD) Eskişehir İl Müdür Vekili ve AFAD Eskişehir İyileştirme Şube Müdürü Yunus Emre Kiraz, “Her ne kadar bir canlı sıkışmış olsa da AFAD’ın görevleri içerisinde asli görevlerimiz insan ve can kaybını en aza indirmektir. Ancak bu da bir candır. Dolayısıyla bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyor, takibini yapıyoruz. Özellikle bu köy, lületaşının çıkarıldığı bir köydür. Dolayısıyla yapılan kazılar, bilinçsiz ve kaçak olarak yapılıyor. Kişiler buraya gelip 20-30 metre derinliğindeki yerlerde kazı yaptıktan sonra lületaşı çıkartmaya çalışıyorlar. İçeride kalan şeyleri de haberimiz olmayacağı için çıkarmamız mümkün olmayacak. Dolayısıyla daha önce çalışılmış ve açılmış kuyuların kapatılmadığını da gözlemledik. O kuyular açık kaldığı müddetçe, işte bugün ki hayvan düşmesi gibi belki bir çoban çocuk düşebilecek, belki bir vatandaş düşebilecek. Bunların düşmesini de engellememiz gerekiyor. Dolayısıyla terk edilmiş kuyuların kapatılması, bu risklerin azaltılması konusunda çok önemlidir. Özellikle biz hayvanı kurtarırken de, insan faktörünü göz önüne alarak riskleri bertaraf etmemiz gerekiyor. Karatepe ve Türkmen Tokat mahalleleri arasında 200’e yakın açılmış kuyu olduğu söylendi. Yaklaşık 1 kilometre yarıçaplı alan içerisinde sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarımızla birlikte bir denetim yaptık. Yani bu bölgede bile 50’ye yakın 20 metre derinliğinde kuyular mevcut” şeklinde konuştu.