Filmlere özenerek başladığı tekvandoda 'yılın antrenörü' seçildi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin (52), 11 yaşında televizyonda izlediği dövüş filmlerine özenerek başladığı tekvandoda, sporcularına kazandırdığı başarılarla Dünya Tekvando Federasyonu tarafından geçen yılın en iyi antrenörü seçildi. Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 11 yaşında savunma içgüdüsüyle Uzakdoğu sporuna merakından televizyonda izlediği dövüş filmlerine özenerek tekvandoya başladı. Sporcu kariyerinde 1983 yılında ilk defa genç milli takımda yer alan Şahin, 14 yıl boyunca uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etti. Bu yarışmalarda 20'ye yakın birincilik kazanan Şahin, 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliğinin yanı sıra 1988 Seul ile 1992 Barselona Olimpiyatı'nda 5'inci oldu. Aktif spor kariyerine antrenör olarak devam etme karar aldıktan sonra üniversite oyunlarında görev alan Ali Şahin, 2004 yılında ise milli takımlar teknik direktörü oldu. Teknik direktörlük kariyerinde 9 dünya şampiyonluğu bulunan Şahin, takımın başında 3 olimpiyata katıldı. Olimpiyatlarda, çalıştırdığı sporculardan biri altın, ikisi gümüş olmak üzere toplamda 7 madalya alarak çok önemli başarıya imza attı. EN İYİ ANTRENÖR SEÇİLDİ Ali Şahin, altyapı seçmelerinden, disiplinli antrenman sürecine kadar şampiyonalarda elde edilen başarılarla dünyanın Türk tekvandocuları ve antrenörleri izlediğini anlattı. Şahin, ilk defa 2014 yılında tekvando açısından dünyada çok öneme sahip bir internet sitesinin oylamasında birinci seçildiğini belirtti. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi antrenörü seçildiğini vurgulayan Şahin, "Yurtdışında sportif madalyaların yanı sıra yöneticilik, teknik direktörlük alanında güzel bir başarı getirmek, ülkemizi zirvede temsil etme açısından çok sevindirdi. Sportif faaliyetler sadece madalya kazanılan faaliyetler değildir. Ülke tanıtımına katkı, takımın kazandığı başarılarla ülke temsilinde mükemmel başarı ortaya koyduk" dedi. SPORA BAŞLANGIÇ HİKAYESİ Türk tekvando milli takımının son 2 yılda kazandığı başarılarla dünyada adından söz ettirdiğine dikkati çeken Ali Şahin, spora başlangıç hikayesi ve hedeflerini şu sözlerle anlattı: "11 yaşında savunma içgüdüsünden dolayı Uzakdoğu sporuna merakımdan televizyonda izlediğim dövüş filmlerine özenerek tekvandoya başladım. Antrenmanlarla performans sporunda başarılı oldum. Sporcu olarak çok sayıda başarıya imza atarak, bugünkü kariyerimize geldik. Bugün elit sporcularımıza en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bizim için çok önemli. Sporcularımız çoğu dünya sıralamasında ilk 5'te yer alıyor. 2019 bizim için en önemli yıllardan biri. Hedefimiz sporcularımızı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılımını sağlamak ve madalya hedefini gerçekleştirmek."

