Filmleri aratmayacak olay! Cezaevine uyuşturucu sokan kadın avukat yakalandı

İstanbul'da bir kadın avukat, Maltepe Cezaevi'den bulunan bir tutukluya uyuşturucu temin ederken yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay iddiaya göre, avukatın tehdit edilmesi sonrası yaşandı. Yeğeninin sevgilisi olan hükümlüye uyuşturucu götüren avukat Zeynep A. için verilen ceza da belli oldu...

İstanbul Maltepe Cezaevi'nde filmleri aratmayacak olay yaşandı. Bir avukat, hapishanede bulunan yeğeninin sevgilisine uyuşturucu madde temin edince yakayı ele verdi. İddiaya göre, avukat Zeynep A.'nın (29) ablasının kızıyla, cezaevinde hükümlü olan Adem Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu.

2 PAKET HALİNDE GETİRMİŞ

Uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini istedi. Sabah'ta yer alan habere göre avukat Zeynep A., iki paket halinde 26 gram işlenmemiş kubar esrarı 2 Temmuz'da Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giderek Adem Y.'ye verdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kameralarından tespit edilen olay üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Adem Y. ifadesinde, uyuşturucu istediğini kabul etti. Gözaltına alınan avukat Zeynep A. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Savunmasında, İstanbul Barosu'nda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Zeynep A., "Adem'i ablamın kızının sevgilisi olması nedeniyle tanıyorum. Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş. Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları öngöremedim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli avukat Zeynep A. hakkındaki tutuklama talebini reddederek ilginç bir karara imza attı. Hâkimlik, şüpheli avukata yurt dışına çıkamama ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verirken aynı zamanda şüphelinin 500 bin lira güvence miktarını 20 gün içinde yatırmasını kararlaştırdı. Ayrıca avukat Zeynep A.'nın, 30 gün içinde avukatlık mesleğinin etik ilkeleri üzerine yazılmış bir kitabın özetini el yazısıyla çıkararak mahkemeye teslim etmesine karar verildi. Zeynep A. güvence miktarı olan 500 bin lirayı ödemezse tutuklanacak. Bu para, hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi durumunda kadın avukata geri ödenecek. Dava sonucunda ceza alması durumunda ise bu para geri ödenmeyecek.

