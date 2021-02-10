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Filmleri aratmayan bir plan ile sırra kadem basmıştı! KKTC’de Rus firari mahkum için insan avı başlatıldı

10.02.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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Filmleri aratmayan bir plan ile sırra kadem basmıştı! KKTC’de Rus firari mahkum için insan avı başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da yer alan merkezi cezaevinden 8 Şubat gecesi firar eden Rus eski polis müfettişi Alexander Satlaev için polis tarafından insan avı başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da yer alan merkezi cezaevinde tutuklu olan Rus eski polis müfettişi Alexsander Satlaev akıl almaz bir plan ile 8 Şubat tarihinde cezaevinden firar etmişti.

FİLMLERİ ARATMAYAN KAÇIŞ

Satlaev’in firar planı hakkında yapılan açıklamada, eski müfettişin önce cezaevi logarına saklandığı, sonrasında ise yemek aracının cezaevine girişini fırsat bilerek sırra kadem bastığı belirtilmişti. Satlaev, için KKTC’de insan avı başlatıldı.

KKTC’nin turizm kenti Girne’de dağlık alanda Satlaev’in görüldüğü ihbarı üzerine ise harekete geçen güvenlik güçleri, Beş Parmak Dağları’nı didik didik aramaya başlandı. Girne’de başlatılan aramalar çerçevesinde çevik kuvvet polisleri, askerler, arama köpekleri görevlendirilirken, arama çalışmalarına helikopter ve insansız hava araçları da destek veriyor.

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RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN BİLGİ İSTENDİ

Satlaev’in Rusya’da eski bir polis müfettişi olarak görev yapması nedeniyle özel eğitimli olması yakalanmasını güçleştirdiği ve konuyla ilgili Güney Kıbrıs’ta yer alan Rus Büyükelçiliği’nden bilgi istendiği kaydedildi. Polis, Satlaev’in fotoğrafını ve firar ettikten sonraki görüntülerini basın ile paylaşarak görenlerin en yakın güvenlik birimlerine ihbar etmesini istedi.

Satlaev’in Rusya’da 2013 yılında polis müfettişi olarak görev yaptığı dönemlerde 4 kadına tecavüz ettiği ve tecavüz ettiği kadınların ifadelerini aldığı ortaya çıkmıştı. Rus özel ekipler tarafından yapılan soruşturmada tespit edilen polis müfettişi Alexander Satlaev 6 yıl hapse mahkum edilmişti. 2019 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıkarak sahte kimlik ile KKTC’ye kaçan sonrasına KKTC’de bir kadını darp edip parasını çalan ve cinsel saldırı girişiminde bulunan Alexander Satlaev, yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)

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