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Filmleri aratmayan hırsızlık! Gizli geçit bile yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin incelemeleri sonucu ortaya çıkan olay filmleri aratmadı. Kent merkezindeki 6 mahallede aynı şirkeye ait fiber optik internet kablolarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, ilginç bir hırsızlık olayıyla karşılaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkarak durum tespitinde bulunan ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda şüpheli bir minibüs fark etti. 6 mahallede de aynı minibüsün kablo çalınan yerde bulunması üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı bulduklarında film senaryolarını aratmayan gerçekle de yüzleşti.

Hırsızlar yakayı ele verdi!

Adana'da, kapalı kasa kamyonetin altını keserek rögar üzerinde durdurup yer altındaki fiber optik kabloları çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 6 mahallede bir şirkete ait fiber optik internet kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, herhangi bir şüphelinin olay yerine yaya olarak gelmediğini ancak rögarların üstüne kapalı kasa kamyonetin gelip durduğunu belirledi.
Hırsızlığın yaşandığı bölgedeki tüm rögarların üstüne aynı kamyonetin geldiğini tespit eden ekipler, aracın plakasını belirleyerek şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.
Polis, kent merkezinde durdurulan kamyonetteki Hasan E. (28), Bozan D. (40) ve Ahmet Ş'yi (30) gözaltına aldı. Ekipler, kamyonetin sürücü koltuğunun arkasında, aracın kasa kısmının altı kesilerek aşağı inmek için özel oluşturulmuş bir bölüm kurulduğunu tespit etti.
Şüphelilerin, kamyonetle üstüne geldikleri rögar kapağını kaldırarak bu bölümden aşağı indiği, kabloları çaldıktan sonra da olay yerinden ayrıldıkları belirlendi.
İzmir'den geldikleri öğrenilen zanlıların, kalacak yerleri olmadığı için araçta yattıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada, şirket yetkililerinin zanlılardan yaklaşık 200 bin liralık zararlarını talep ettiği bildirildi.
Öte yandan, hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
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adana hırsızlık

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