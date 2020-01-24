Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Ordu’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İstanbul’da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ali Çalışkan’ın cenazesi, memleketi Ordu’ya gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Cenaze Hizmetleri Biriminde yetkilileri, teşhis için aileye cenazeyi gösterdi.

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Cenaze Hizmetleri Birim Sorumlusu Nimetullah Yüce, acılı aileye cenazelerini kontrol etmeleri için kefeni araladı. Cenazeyi kontrol eden aile, yetkililerin kendilerine gösterdikleri kişiyi görünce adeta şoke oldu. Cenazenin kendilerine ait olmadığını teşhis eden aile, kendi cenazeleri yerine farklı bir kişinin cenazesinin gönderildiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

CENAZELER KARIŞTI, TABUTTAKİ İSİMLER DOĞRU

Birim yetkililerin irtibat kurması üzerine ise gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İstanbul’da aynı hastanede tedavi gören Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli vatandaşın cenazesinin, Ordulu Ali Çalışkan’ın cenazesinin yerine buraya gönderildiği ortaya çıktı. Ordu’ya gönderilen yanlış cenazenin üzerinde ise ‘Ali Çalışkan’ yazdığı öğrenildi. Durumun fark edilmesi üzerine Ordu’daki yanlış cenaze, ekipler tarafından alınarak memleketine gönderildi. Ordulu Ali Çalışkan’ın cenazesi ise İstanbul’dan memleketine gönderilmek üzere yola çıktı.