Filmleri aratmayan olay! Uçsuz bucaksız okyanusta mahsur kaldı, 24 gün sonra kurtarıldı

Küçük bir yelkenliyi tamir ettiği sırada Atlantik Okyanusu'nda kaybolan Dominik Cumhuriyeti asıllı bir kişi, 24 gün sonra Kolombiya donanması tarafından kurtarıldı.

Cambio internet sitesinin haberine göre, Karayipler'deki Saint Martin Adası açıklarında, küçük bir yelkenliyi tamir ettiği esnada hava şartlarından dolayı sürüklenerek kaybolan 47 yaşındaki Elvis Francois, Kolombiya donanmasının dikkati sayesinde kurtarıldı.

Kolombiya'nın Bolivar Limanı'ndan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta fark edilen Francois, piyadelerin yardımıyla gemiye çıkarıldı.

AZ BİR BESİNLE HAYATTA KALDI

Hastanedeki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Francois, bu süre zarfında bir şişe domates sosu, sarımsak tozu ve bir kutu et suyu ile beslendiğini söyledi.

Francois, yanında 3 kişinin olduğu küçük bir tekneyle arızalanan yelkenliye gittiğini anlatarak "Görevim yelkenlinin motorunu tamir etmekti, bir anda hava şartları değişti ve dalga o kadar güçlüydü ki yelkenlinin halatı bir anda koptu ve hızlıca sürüklenmeye başladım." ifadelerini kullandı.

"YELKENLİNİN BATMAMASI İÇİN SÜREKLİ SU TAHLİYESİ YAPTIM"

Bir süre sonra yolunu tamamen kaybettiğini dile getiren Francois, "3 hafta boyunca hayatta kalabilmek için yediklerimi deniz suyuyla karıştırdım. Tekneleri uzaktan görüyordum ama onlar tüm çabalarıma rağmen beni görmedi. Yelkenlinin batmaması için sürekli su tahliyesi yaptım, her yerden su alıyordu." dedi.

Sahil güvenlik ekiplerine teşekkür eden Francois, "Onlar olmasaydı bu hikayeyi şu an anlatamazdım, bugün nasıl hayattayım bilmiyorum ama yaşıyorum." diye konuştu.

Kolombiya Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada ise 15 Ocak'ta açık denizde "yardım" yazan bir yelkenli görüldüğü ve hemen kurtarma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Francois'in, ülkenin Cartagena kentindeki göçmen bürosuna teslim edildiği ve işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, teknedeki diğer 3 kişinin akıbetiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. (AA)

