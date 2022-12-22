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Filmleri aratmayan operasyon! 'Dur' ihtarına uymadı, kaçmaya başladı... O anlar kamerada

22.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Polis ekipleri, hafif ticari araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan bir şahsın peşine düştü. 'Dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan şahıs uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Bir polisin yaralandığı kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın aracında 20 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa merkezden İnegöl ilçesine hafif ticari araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, aracı Bursa'dan çıkar çıkmaz takibe aldı. İnegöl girişi polis ekipleri tarafından dubalarla ve araçlarla kapatıldı.

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1 POLİS MEMURU YARALANDI

Polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli A.O. (40) otomobille yan yola girerek hızla kaçmaya başladı. Ekip otolarıyla önü kesilen şüpheli bir polis aracına çarptı. Kazaya rağmen geri manevra yapan şüpheli, kara yoluna çıkıp ters yöne doğru hızla kaçmaya başlarken, 1 polis memuruna çarparak yaraladı.

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Polis ekiplerinin havaya uyarı atışına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli A.O. (40) Kalburt deresi kenarında lastikleri patlayan araçtan inip bavul dolusu uyuşturucu maddeyle yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda ise 20 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Kovalamaca ve şüphelinin yakalanma anı kameraya saniye saniye yansırken, şüpheli Bursa Emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu

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