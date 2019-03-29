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"Filmlerinizle sevginin yayılmasını sağlayabilirsiniz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

ABD'li film yapımcısı Samah Safi Bayazid: - "Yaptığınız filmlerle insanlara hikayeler anlatabilir, onların görmeleri gerekeni gösterebilir, sevginin ve nezaketin yayılmasını sağlayabilirsiniz" - "Her zaman medya ve iletişim araçlarının dünyayı değiştirebileceğine inandım. İlk zamanlar hangi alanda çalışacağımı bilmiyordum, ancak televizyon sunuculuğu eğitimi almaya başladım" - "Eğer gençseniz, etrafınızdaki problemleri çözmek için bütün yolları denemenizi söyleyebilirim. Tutkulu bir şekilde öğrenirseniz, öğrendiklerinizle yaptıklarınız da güzel işler olacaktır. Kitap yazmaktan enstrüman çalmaya, üretici olmak için kendinize nedenler arayın"

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - İslamofobi ve insan hakları konularını projelerinde ele alan ABD'li film yapımcısı Samah Safi Bayazid, "Yaptığınız filmlerle insanlara hikayeler anlatabilir, onların görmeleri gerekeni gösterebilir, sevginin ve nezaketin yayılmasını sağlayabilirsiniz." dedi.

Çalışmaları ve gelecek planları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan film yapımcısı ve senarist Samah Safi Bayazid, Ürdün asıllı olduğunu ve 3 yıldır ABD'de çalıştığını söyledi.

Light Art Media Production ve Light Art VR isimlerinde yapım şirketleri olduğunu belirten Bayazid, "Gerçek hikayeleri anlatan filmler, kısa ve belgesel filmler çekiyoruz. Yakın zamanda ise 360 derece sanal gerçeklik filmlerine yöneldik." dedi.

Steven Spielberg, Christopher Nolan ve Sofia Coppala'dan ilham aldığını belirten Bayazid, "Her zaman medya ve iletişim araçlarının dünyayı değiştirebileceğine inandım. İlk zamanlar hangi alanda çalışacağımı bilmiyordum, ancak televizyon sunuculuğu eğitimi almaya başladım. Sonra televizyon gösterileri hazırladım. Ardından film yapımcısı olmaya karar verdim." diye konuştu.

- Arakanlıların acılarını "Apocalypse" filmiyle anlattı

Medyanın insanların kaderini değiştirebileceğine inandığını söyleyen Bayazid, "ABD'de yaşadığım bölgede Müslümanlar, gündelik hayatın içinde küçük boyutlu da olsa birçok problemle karşı karşıya geliyor. Bu durum maalesef Müslümanlar hakkında kötü bir algı oluşturuyor. Ben de mesleğimi kullanarak Müslüman karakterinin iyiliğini göstermeye çalışıyorum. Denenmemiş insan hikayelerini kullanıyorum." dedi.

Mültecilerin yaşadıkları zorlukları anlattığını ifade eden Bayazid, şöyle devam etti:

"Malezya'da çekimlerini yaptığımız ve yakın dönemde bitirdiğimiz 'Apocalypse' isimli filmimizde, Burma bölgesindeki Arakanlı Müslümanların hikayesini ele aldık. Oradaki insanların çektiği acıları maalesef birçok ülke umursamıyor. Ben de sahip olduğum beceri ve imkanla onların acısını duyurmak istiyorum. Çünkü orada acı çeken ve soykırıma maruz kalan insanlar var. Savaşı bitiremem, onlara para veremem ama onların yaşadıklarını duyurmam gerek."

- "Filmlerinizle sevginin yayılmasını sağlayabilirsiniz"

Dünyayı değiştirmek için filmler yaptığını söyleyen Bayazid, tüm dünyayı değiştiremese bile insanların algısını ve bakış açısını değiştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Samah Safi Bayazid, ABD'de yaşayan tesettürlü Müslüman kadınların da bir şeyler başarabileceğini göstermek için kısa filmler çektiğini ifade ederek, "Yaptığınız filmlerle insanlara hikayeler anlatabilir, onların görmeleri gerekeni gösterebilir, sevginin ve nezaketin yayılmasını sağlayabilirsiniz." dedi.

Bayazid, genç sinemacılara da, şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer gençseniz, etrafınızdaki problemleri çözmek için bütün yolları denemenizi söyleyebilirim. Tutkulu bir şekilde öğrenirseniz, öğrendiklerinizle yaptıklarınız da güzel işler olacaktır. Kitap yazmaktan enstrüman çalmaya, üretici olmak için kendinize nedenler arayın. Sadece güzel olduğu için fotoğraf çekmeyin, film yapmayın ya da bir şeyler yazmayın. Geleceğe bir şeyler söylemek amacıyla bunları yapın."

Yapımcı Samah Safi Bayazid, yönetmen eşi Muhammed Bayazid'le yaptıkları "Dünden Bugüne Mekke" adlı 360 derecelik sanal gerçeklik filmiyle Mekke'nin 14 asırlık tarihini de ele aldıklarını, filmin yakın zamanda izleyiciyle buluşacağını kaydetti.

Eşiyle "Fireplace", "Orshena" ve "Telephone" isimli kısa filmlerin yanı sıra "Inspiration" adlı TV dizisi de yapan Bayazid, Batı'da yükselen İslamofobi'ye dikkat çekerek, insan haklarını ele alan projelere imza atıyor.

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