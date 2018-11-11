Filografi sanatçısından Cambridge Camisi'ne katkı

Üniversitenin kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Hoş, "Caminin yapımına katkı amacıyla bir müzayede düzenleneceği ve bu müzayede öncesi bazı İslam sanatçılarının eserlerinin sergileneceği belirtildi. Benden de bir filografi eseri talep ettiler. Çok mutlu oldum ve hemen kabul ettim. 2 aydır bu çalışmayı gerçekleştiriyorum. Şükürler olsun filografi tablosunu tamamladım." dedi.

"Balkanlardaki çeşitli camilerde eserlerim yer alıyor. Yunanistan'ın İskeçe kentindeki Fıçıllı Camisi harap haldeydi. Restorasyonuna başlandığında Fıçıllı Camisi'ne Türk bayrağı, Allah ve Muhammed Lafzı işledim. Çalışmalarım ilk olarak Lübnan'da TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle sergilendi. Bu sergilerin ardından Cambridge Üniversitesi yetkilileri bana ulaşarak projelerinden bahsetti. Hattat Seyit Ahmet Depeler'e ait bir eserin filografiye uygulanması istendi. Yasin suresinden 'dönüş onadır' ayetinin yazılı olduğu bir tablo hazırladım. Tablo üniversitede oluşturulan camiye destek inisiyatifince düzenlenecek müzayedede sergilenecek. Bu sergi ve müzayede bünyesinde, dünyadan birçok İslam sanatı sanatçısının eseri de ayrıca sergilenecek ve burada sanatseverler ve koleksiyoncular tarafından alınacak. Eserlerden sağlanan gelir de camiye destek için sağlanacak. Bu bağlamda filografi çalışmamı en kısa zamanda Cambridge Üniversitesi inisiyatifine kargolayıp göndereceğim."

- "Bu işin önceliği sevmek ve aşktır"

Tiran'da doğup büyüdüğünü, eşinin işi dolayısıyla da 2009'dan bu yana Edirne'de yaşadığını belirten Hoş, şöyle devam etti:

"Eşim Trakya Üniversitesi'nde akademisyen. Tiran'da hem çalışıp hem üniversite eğitimimi tamamlamıştım. Eşim de ben de coğrafyacıyız. Ancak ben, bilimi değil sanatı tercih edenlerdenim. Türkiye’ye geldiğimde bir süre hiçbir işle uğraşmamıştım. Türkçe bilmiyordum o zamanlar. Eşim de hobi olarak hat sanatı ve resimle ilgileniyordu ama benim içimde hep filografi aşkı vardı. Filografiye başladım, yıllardır yapıyorum. Birçok eserim yurt içi ve yurt dışındaki sergilerde yer aldı. Sertifikalar ve belgeler almış olsam da bu işin önceliği sevmek ve aşktır."

Elena Hoş'un eşi Trakya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Hoş da üniversitenin Balkan Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalar yaptığını ve ders verdiğini belirterek, "Mesleğim ve işim hasebiyle Balkanlarla fazlaca alakalıyım. Eşimle tanışmam da Balkanlarda oldu. Evlendik ve evliliğin ardından kendisinde bir sanat sevgisi gördüm. Bana da eşi olarak bu sanatçı ruhu desteklemek düştü. Eşim evin bir odasını atölye olarak kullanıyor ve çalışmalarını da severek gerçekleştiriyor. Son projesini de Cambridge Camisi için gerçekleştirdi. Eşim Müslüman ve bu tabloyu hazırlarken her çalışmasında olduğu gibi çok özen gösterdi." diye konuştu.

