Filozof Atakan'ın son halini gören şaştı kaldı! Konuşmalarıyla herkesi şaşkına çevirmişti

Bir döneme zekası ve konuşmalarıyla damga vuran Atakan Kayalar uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Haber kanallarına bile konuk olan Filozof Atakan'ın son görüntüleri gündem oldu.

2010 yılında dünyaya gelen Atakan Kayalar, 10 yaşındayken yaptığı konuşmalar ile dikkat çekmişti.

5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söyleyen Filozof Atakan kendisini "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz" sözleriyle tanıtmıştı.

Atakan'ın son halini görenler, "Bu çocuk hiç büyümüyor mu?", "Atakan kaç senedir aynı, hiç mi büyümemiş" yorumlarını yaptı.



