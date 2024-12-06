Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyan Halil Konakcı küplere bindi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından Marcus Aurelius'un sözlerini paylaşınca imam Halil Konakcı fena öfkelendi. Konakcı da paylaşım yaparak Kabaktepe'ye ateş püskürdü.

FİLOZOF İMPARATORU ALINTILADI

AK Partili Kabaktepe, sosyal medya hesabından Marcus Aurelius'un "Evren değişimdir. Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız" sözlerini paylaştı.

KONAKCI ATEŞ PÜSKÜRDÜ: "İMANI GİTTİĞİ GİBİ NİKAHI DA DÜŞER"

Adından sosyal medyada söz ettiren imam Halil Konakcı, Kabaktepe'nin bu gönderisini paylaşıp sert sözlerle tepkisini dile getirip şunları kaydetti:

"Bu ne rezalettir böyle. Bu söz İslam kaidesine göre açık küfür sözüdür. Bu sözü söyleyenin imanı gittiği gibi nikahı da düşer.

"MÜSLÜMANLARI TEMSİL ETTİĞİNİ SÖYLEYEN BİR TOPLULUĞUN MENSUBU BUNU NASIL DİLE GETİRİR"

Bu alıntı bir söz o belli. Lakin bu paylaşımı bir kilise papazı ya da bir havra hahamı bile yapmaz, çünkü onlar da batıl dinlerinde yaratıcının Allah olduğunu bilirler. Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir.

"ÖNCE İMAN ESASLARINI ÖĞRENSİN"

Yok efendim bir kitaptan alıntıdır diyenlere şunu derim “ önce neyi okuyup neyi okumayacağını ve neyi alıntılayıp neyi alıntılamayacağını bilecek kadar en azından ilmihal derecesinde iman esaslarını öğrensin” ondan sonra bu konulara girsin.

"ACİLEN SİLMELİ, TÖVBE ETMELİ, ÖZÜR DİLEMELİ"

Acilen bu paylaşımı silip, tövbe ettiğini de belirterek Müslümanlardan özür dilemeli. Aksi halde bu olaya tepkimiz Müslümanlar olarak devam edecektir."