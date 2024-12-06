Filozof imparatorun sözlerini AK Partili ismin hesabından okuyan Halil Konakcı küplere bindi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından Marcus Aurelius'un sözlerini paylaşınca imam Halil Konakcı fena öfkelendi. Konakcı da paylaşım yaparak Kabaktepe'ye ateş püskürdü.
AK Partili Kabaktepe, sosyal medya hesabından Marcus Aurelius'un "Evren değişimdir. Yaşamı düşüncelerimizle yaratırız" sözlerini paylaştı.
Adından sosyal medyada söz ettiren imam Halil Konakcı, Kabaktepe'nin bu gönderisini paylaşıp sert sözlerle tepkisini dile getirip şunları kaydetti:
"Bu ne rezalettir böyle. Bu söz İslam kaidesine göre açık küfür sözüdür. Bu sözü söyleyenin imanı gittiği gibi nikahı da düşer.
Bu alıntı bir söz o belli. Lakin bu paylaşımı bir kilise papazı ya da bir havra hahamı bile yapmaz, çünkü onlar da batıl dinlerinde yaratıcının Allah olduğunu bilirler. Bu söz belli ki ateist bir filozof sözüdür. Müslümanları temsil ettiğini söyleyen bir topluluğun mensubu bunu nasıl dile getirir.
Yok efendim bir kitaptan alıntıdır diyenlere şunu derim “ önce neyi okuyup neyi okumayacağını ve neyi alıntılayıp neyi alıntılamayacağını bilecek kadar en azından ilmihal derecesinde iman esaslarını öğrensin” ondan sonra bu konulara girsin.
Acilen bu paylaşımı silip, tövbe ettiğini de belirterek Müslümanlardan özür dilemeli. Aksi halde bu olaya tepkimiz Müslümanlar olarak devam edecektir."