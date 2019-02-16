Filtre fabrikasında yangın; 12 işçi dumandan etkilendi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir filtre fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Akçay mevkiinde hizmet veren bir filtre fabrikasının deposunda sabah saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı etkisi altına alan yangına Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında dumandan etkilenen 12 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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