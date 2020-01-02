Filtre taktırmayan ve baca gazı arıtma önlemi almayan 5 termik santral tamamen kapatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Aralık 2019'a kadar filtre takmayan 5 termik santralin tamamen; 1 termik santralin ise kısmî olarak kapatıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 31 Aralık 2019'da kadar çevre yatırımlarını tamamlaması gereken 13 termik santralle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla ortak kurulan komisyon aracılığıyla Türkiye'deki 13 termik santrali incelediklerini anlatan Kurum, kapatılmayan 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3'üne ise gerekli izinlerin verildiğini söyledi:

"2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 11 ve 15'inci maddeleri gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması, diğer 7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verilmesi, 3 santrale ise gerekli çevre izinlerinin verilmesi kararı alınmıştır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır."