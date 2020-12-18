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Filyasyon ekibinin aracı çamura battı

18.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan hastalara ilaç ulaştırmaya çalışan filyasyon ekibinin aracı çamura battı.Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü Hürmer mezrasında korona virüs test sonuçları pozitif çıkan Mehmet T.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan hastalara ilaç ulaştırmaya çalışan filyasyon ekibinin aracı çamura battı.
Sincik ilçesine bağlı Aksu köyü Hürmer mezrasında korona virüs test sonuçları pozitif çıkan Mehmet T. ile eşi Elif T.’ye ilaç götüren Sincik ilçe Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanları çamurlu yolda mahsur kaldı. Çamurlu yolda mahsur kalan sağlık çalışanlarının yardımına köylüler koştu. Bir sağlık çalışanı köylülere ait traktörle hastalara ulaşarak ilaçlarını teslim etti.
Hasta yakınları geçtiğimiz hafta astım hastası olan ve aynı zamanda korona virüse yakalanan Elif T.’nin rahatsızlanması sonucu ambulans çağırdıklarını, gelen ambulansın aynı yerde çamura battığını ve traktör yardımıyla ana yola çıkarıldığını belirterek, yetkililerin bir an önce bu yola bir çözüm bulmalarını istedi.

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