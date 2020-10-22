Filyasyon görevlisini alıkoyup darp eden şahıs tutuklandı

Konya’da apartmana gelen filyasyon ekibindeki görevlileri kime geldiklerini söylemeleri için apartmanda alıkoyup, olaya müdahale etmek isteyen ekipteki şoförü darp ettiği iddia edilen apartman görevlisi tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan filyasyon ekibi, Covid-19 salgını dolayısıyla kontrol için görevlendirildikleri adrese gitti. Apartmana giren ve kontrolü gerçekleştiren filyasyon ekibindeki iki kadın sağlık çalışanı apartmandan çıkacakları sırada apartman görevlisi M.K.Ö. ile karşılaştı. M.K.Ö., sağlık çalışanlarından hangi daireye geldiklerini sordu. İddiaya göre, sağlık çalışanlarının hasta mahremiyeti olduğunu, bunu paylaşamayacaklarını belirtmeleri üzerine hakaret eden M.K.Ö. apartmanın dış kapısını kilitleyerek sağlık çalışanlarının çıkışına izin vermeyip alıkoydu. Yaşananları fark ederek duruma müdahale etmek isteyen filyasyon ekibinde görevli şoför A.İ. de M.K.Ö. tarafından darp edildi. Olay sonrası sağlık çalışanlarının şikayetçi olduğu M.K.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.K.Ö. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kamu görevlisini yaralama” ve “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” maddeleri uyarınca tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. M.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

